Irmãos podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia; entenda
A regra está no Código Civil
Por Leilane Teixeira
Se engana que ainda pensa que que pensão alimentícia só existe entre pais e filhos. Atualmente, a lei brasileira vai além e determina que, em situações específicas, irmãos também podem ser obrigados a pagar pensão uns para os outros.
A regra está no Código Civil, que prevê a obrigação de ajuda mútua entre parentes próximos. Na prática, segundo a lei, se os pais estão mortos ou sem condições de sustentar, a Justiça pode determinar que os irmãos assumam essa responsabilidade.
O que diz a lei?
- artigo 1.694 do Código Civil - estabelece que parentes podem pedir alimentos entre si, desde que comprovem necessidade.
- artigo 1.696 - amplia o alcance, determinando que a obrigação de prestar alimentos é recíproca entre pais, filhos, ascendentes, descendentes e irmãos.
Na prática, isso significa que, se os pais estiverem ausentes ou não tiverem condições financeiras, os irmãos podem ser chamados a assumir o sustento uns dos outros. A regra vale tanto para menores quanto para maiores de idade que não consigam se manter sozinhos.
Entenda quando isso acontece
A pensão entre irmãos não é automática. Só vale quando há decisão judicial e depende de duas condições:
- O irmão que pede precisa comprovar necessidade (desemprego, doença, deficiência ou idade avançada).
- O irmão chamado a pagar precisa ter condições financeiras para ajudar.
Em muitos casos, a conta é dividida proporcionalmente: quem tem mais dinheiro paga mais, quem tem menos pode até ser dispensado.
Em que momento é solicitado?
- Morte dos pais: quando não há ascendentes vivos.
- Incapacidade financeira dos pais: impossibilidade de prover o sustento.
- Situação de vulnerabilidade: doença, deficiência, desemprego ou idade avançada.
Casos já julgados
Tribunais em Brasília, São Paulo e Minas Gerais já obrigaram irmãos a pagar pensão em situações de vulnerabilidade. Os juízes destacaram o princípio da solidariedade familiar: ninguém deve ficar desamparado dentro da própria família.
Rede de proteção
Segundo especialistas, apesar das críticas, a medida funciona como uma rede de proteção.
