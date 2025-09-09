POLÍTICA
Polícia detém suspeito de provocar incêndio durante julgamento de Bolsonaro
Incêndio atingiu estruturas próximas ao Museu Nacional, gerando coluna de fumaça preta
Por Luan Julião
Um homem de 22 anos foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após incendiar dez banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta terça-feira, 9. O fogo consumiu estruturas localizadas em um gramado próximo ao Museu Nacional, a menos de 2 km do Supremo Tribunal Federal (STF), onde acontecia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Segundo a major Talita Oliveira Soares, o suspeito foi localizado próximo ao local do incêndio e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Imagens das câmeras de segurança do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) registraram o momento em que ele ateava fogo. Ao ser abordado pela polícia, o homem não ofereceu resistência e permaneceu em silêncio.
"Ficou bem caracterizado pela dinâmica que era apenas esse homem, uma pessoa em situação de rua, que estava nas imediações onde estavam esses banheiros".
Leia Também:
Após iniciar o incêndio, ele chegou a se deslocar até a rodoviária do Plano Piloto, mas retornou à área próxima aos banheiros.
Ainda não há informações sobre a motivação do suspeito. Ele possui antecedentes por porte de arma branca, furtos e violência doméstica. Durante a abordagem, a polícia apreendeu uma mochila contendo dois perfumes, duas latas de spray de gás butano, um estilete, um isqueiro e outros pertences pessoais.
O incidente ocorreu justamente no momento em que o STF divulgava o voto do ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. As chamas geraram uma coluna de fumaça preta e chamaram atenção de quem estava nas proximidades.
BrasÃlia (DF), 09/09/2025 - Banheiros quÃmicos sÃ£o incendiados na Esplanada dos MinistÃ©rios Ao todo, dez banheiros quÃmicos foram incendiados. Ainda nÃ£o se sabe as causas nem responsÃ¡veis pelo incÃªndio. Foto: JoÃ©dson Alves/AgÃªncia Brasil | BrasÃlia (DF), 09/09/2025 - Banheiros quÃmicos sÃ£o incendiados na Esplanada dos MinistÃ©rios Ao todo, dez banheiros quÃmicos foram incendiados. Ainda nÃ£o se sabe as causas nem responsÃ¡veis pelo incÃªndio. Foto: JoÃ©dson Alves/AgÃªncia Brasil | Incêndio em banheiros químicos | BrasÃlia (DF), 09/09/2025 - Banheiros quÃmicos sÃ£o incendiados na Esplanada dos MinistÃ©rios Ao todo, dez banheiros quÃmicos foram incendiados. Ainda nÃ£o se sabe as causas nem responsÃ¡veis pelo incÃªndio. Foto: JoÃ©dson Alves/AgÃªncia Brasil | BrasÃlia (DF), 09/09/2025 - Banheiros quÃmicos sÃ£o incendiados na Esplanada dos MinistÃ©rios Ao todo, dez banheiros quÃmicos foram incendiados. Ainda nÃ£o se sabe as causas nem responsÃ¡veis pelo incÃªndio. Foto: JoÃ©dson Alves/AgÃªncia Brasil |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes