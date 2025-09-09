Polícia detém suspeito de provocar incêndio durante julgamento de Bolsonaro

Incêndio em banheiros químicos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 22 anos foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após incendiar dez banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta terça-feira, 9. O fogo consumiu estruturas localizadas em um gramado próximo ao Museu Nacional, a menos de 2 km do Supremo Tribunal Federal (STF), onde acontecia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a major Talita Oliveira Soares, o suspeito foi localizado próximo ao local do incêndio e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Imagens das câmeras de segurança do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) registraram o momento em que ele ateava fogo. Ao ser abordado pela polícia, o homem não ofereceu resistência e permaneceu em silêncio.

"Ficou bem caracterizado pela dinâmica que era apenas esse homem, uma pessoa em situação de rua, que estava nas imediações onde estavam esses banheiros".

Após iniciar o incêndio, ele chegou a se deslocar até a rodoviária do Plano Piloto, mas retornou à área próxima aos banheiros.

Ainda não há informações sobre a motivação do suspeito. Ele possui antecedentes por porte de arma branca, furtos e violência doméstica. Durante a abordagem, a polícia apreendeu uma mochila contendo dois perfumes, duas latas de spray de gás butano, um estilete, um isqueiro e outros pertences pessoais.

O incidente ocorreu justamente no momento em que o STF divulgava o voto do ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. As chamas geraram uma coluna de fumaça preta e chamaram atenção de quem estava nas proximidades.