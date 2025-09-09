Fisiculturista é morto a facadas por companheira em escada de prédio

Valter de Vargas Aita era natural de Santa Maria (SC) - Foto: Reprodução

Um conhecido fisiculturista e personal trainer de Santa Catarina foi encontrado morto no domingo, 7, com marcas de facadas pelo corpo na escada do prédio onde morava junto com a companheira em Chapecó, no Oeste do estado.

A vítima foi encontrada com ferimentos na barriga, pescoço, rosto e costas.



Identificado como Valter de Vargas Aita, 41, os investigadores da Polícia Civil de Santa Catarina acreditam que a principal suspeita seja a própria companheira do profissional. A mulher de 43 anos, que não teve a identidade revelada, também foi ferida e está internada em estado grave. A suspeita está sendo custodiada na unidade de saúde.

Ainda segundo informações divulgadas pela imprensa local, a mulher possuiria antecedentes criminais no Rio Grande do Sul, incluindo um mandato de prisão em aberto por latrocínio, que é roubo seguido de morte.

Como aconteceu o crime

A principal linha de investigação aponta que o crime teria acontecido dentro do apartamento do casal. Manchas de sangue espalhadas pelo prédio evidenciam, entretanto, que o fisiculturista tentou pedir socorro antes de morrer.

A motivação para o crime ainda é desconhecida. A polícia disse investigar o que ocorreu no interior do apartamento, inclusive a possível participação de outras pessoas, segundo o delegado do caso Rodrigo Moura.

Quem era o fisiculturista

Valter de Vargas Aita era natural de Santa Maria (RS), mas morava em Chapecó. Além de fisiculturista, ele era formado em educação física e trabalhava como personal trainer.

Aita recebeu prêmios no fisiculturismo. Atleta há cerca de 10 anos, ele conquistou títulos como o vice-campeonato mundial pela World Fitness Federation, além de seis títulos estaduais.