POLÍCIA
Homem é morto com golpes de faca enquanto aguardava atendimento em UPA
Casal suspeito de participação no homicídio foi preso
Por Redação
Um homem de 39 anos foi morto dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Novo Gama, em Goiás. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira, 8, quando a vítima foi atingida por cerca de três facadas enquanto esperava atendimento.
De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito do crime atingiu o homem pelas e a vítima morreu no local. Durante diligências, a PM e a Guarda Civil Municipal conseguiu prender um casal suspeito de participação no crime. A faca utilizada foi apreendida.
A autoria e motivação vão ser investigadas pela Polícia Civil. A Prefeitura de Novo Gama emitiu uma nota lamentando o ocorrido e informando que está prestando toda a assistência para a elucidação do homicídio.
Confira a nota na íntegra:
A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Gama vem, por meio deste, manifestar profundo pesar e consternação diante do trágico ocorrido nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento 24h de Novo Gama, na data de 08/09/2025.
Desde o primeiro momento, a equipe da unidade prestou todo o suporte necessário, acionando imediatamente e as autoridades competentes para o registro da ocorrência e a devida apuração dos fatos. A Secretaria está colaborando integralmente com as investigações conduzidas pelos órgãos de segurança pública, de modo a garantir que todas as circunstâncias do ocorrido sejam devidamente esclarecidas.
Reiteramos que esta é uma situação grave e isolada, que não condiz com os princípios da saúde pública e da segurança que prezamos em nossas unidades. A Administração Pública se compadece profundamente com os familiares da vítima e reforça seu compromisso, se colocando à disposição na prestação de assistência social e psicológica.
