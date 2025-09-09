Homem é morto com golpes de faca enquanto aguardava atendimento em UPA

Polícia Civil vai investigar homicídio em UPA - Foto: Divulgação | PCGO

Um homem de 39 anos foi morto dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Novo Gama, em Goiás. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira, 8, quando a vítima foi atingida por cerca de três facadas enquanto esperava atendimento.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito do crime atingiu o homem pelas e a vítima morreu no local. Durante diligências, a PM e a Guarda Civil Municipal conseguiu prender um casal suspeito de participação no crime. A faca utilizada foi apreendida.

A autoria e motivação vão ser investigadas pela Polícia Civil. A Prefeitura de Novo Gama emitiu uma nota lamentando o ocorrido e informando que está prestando toda a assistência para a elucidação do homicídio.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Gama vem, por meio deste, manifestar profundo pesar e consternação diante do trágico ocorrido nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento 24h de Novo Gama, na data de 08/09/2025.

Desde o primeiro momento, a equipe da unidade prestou todo o suporte necessário, acionando imediatamente e as autoridades competentes para o registro da ocorrência e a devida apuração dos fatos. A Secretaria está colaborando integralmente com as investigações conduzidas pelos órgãos de segurança pública, de modo a garantir que todas as circunstâncias do ocorrido sejam devidamente esclarecidas.

Reiteramos que esta é uma situação grave e isolada, que não condiz com os princípios da saúde pública e da segurança que prezamos em nossas unidades. A Administração Pública se compadece profundamente com os familiares da vítima e reforça seu compromisso, se colocando à disposição na prestação de assistência social e psicológica.