Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é morto com golpes de faca enquanto aguardava atendimento em UPA

Casal suspeito de participação no homicídio foi preso

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 7:53 h
Polícia Civil vai investigar homicídio em UPA
Polícia Civil vai investigar homicídio em UPA -

Um homem de 39 anos foi morto dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Novo Gama, em Goiás. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira, 8, quando a vítima foi atingida por cerca de três facadas enquanto esperava atendimento.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o suspeito do crime atingiu o homem pelas e a vítima morreu no local. Durante diligências, a PM e a Guarda Civil Municipal conseguiu prender um casal suspeito de participação no crime. A faca utilizada foi apreendida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A autoria e motivação vão ser investigadas pela Polícia Civil. A Prefeitura de Novo Gama emitiu uma nota lamentando o ocorrido e informando que está prestando toda a assistência para a elucidação do homicídio.

Leia Também:

Homem é morto com mais de 20 facadas após discussão em Amargosa
Inconformado com fim do relacionamento, homem tenta matar ex na Bahia
Homem em situação de rua é morto a facadas no interior da Bahia
Homem mata ex-esposa a facadas na zona rural de Ipiaú
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por PREFEITURA DE NOVO GAMA (@prefeituranovogama)

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Gama vem, por meio deste, manifestar profundo pesar e consternação diante do trágico ocorrido nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento 24h de Novo Gama, na data de 08/09/2025.

Desde o primeiro momento, a equipe da unidade prestou todo o suporte necessário, acionando imediatamente e as autoridades competentes para o registro da ocorrência e a devida apuração dos fatos. A Secretaria está colaborando integralmente com as investigações conduzidas pelos órgãos de segurança pública, de modo a garantir que todas as circunstâncias do ocorrido sejam devidamente esclarecidas.

Reiteramos que esta é uma situação grave e isolada, que não condiz com os princípios da saúde pública e da segurança que prezamos em nossas unidades. A Administração Pública se compadece profundamente com os familiares da vítima e reforça seu compromisso, se colocando à disposição na prestação de assistência social e psicológica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Goiás HOMICÍDIO upa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil vai investigar homicídio em UPA
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Polícia Civil vai investigar homicídio em UPA
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Polícia Civil vai investigar homicídio em UPA
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Polícia Civil vai investigar homicídio em UPA
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x