POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é morto com mais de 20 facadas após discussão em Amargosa

Vítima foi identificada como Josenilton Jesus do Nascimento, de 33 anos

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 12:23 h
Josenilton Jesus do Nascimento
Josenilton Jesus do Nascimento -

Um homem de 33 anos, identificado como Josenilton Jesus do Nascimento, foi morto com mais de 20 facadas após uma discussão na manhã desta terça-feira, 2, no bairro de Urbis 2, em Amargosa. O suspeito do crime foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 99ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de uma pessoa caída ao solo, sem sinais vitais, no interior de um imóvel. Segundo a Polícia Civil (PC), o corpo de Josenilton foi encontrado por moradores dentro de sua própria residência. A vítima apresentava perfurações na região do pescoço.

Leia Também:

Mulher é presa suspeita de vender vídeos sexuais da própria filha
Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana
Menino morre, pais não socorrem e corpo passa 24 horas no sofá

Um homem que estava no local do crime com marcas de sangue pelo corpo foi preso. Ele alegou que houve um desentendimento com a vítima, e que a teria golpeado.

A arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Amargosa. O corpo de Josenilton foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus para passar por necropsia.

