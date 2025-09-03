POLÍCIA
Homem é morto com mais de 20 facadas após discussão em Amargosa
Vítima foi identificada como Josenilton Jesus do Nascimento, de 33 anos
Por Redação
Um homem de 33 anos, identificado como Josenilton Jesus do Nascimento, foi morto com mais de 20 facadas após uma discussão na manhã desta terça-feira, 2, no bairro de Urbis 2, em Amargosa. O suspeito do crime foi preso.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 99ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de uma pessoa caída ao solo, sem sinais vitais, no interior de um imóvel. Segundo a Polícia Civil (PC), o corpo de Josenilton foi encontrado por moradores dentro de sua própria residência. A vítima apresentava perfurações na região do pescoço.
Um homem que estava no local do crime com marcas de sangue pelo corpo foi preso. Ele alegou que houve um desentendimento com a vítima, e que a teria golpeado.
A arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Amargosa. O corpo de Josenilton foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus para passar por necropsia.
