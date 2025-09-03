Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

Homem está preso no Complexo Policial de Sobradinho - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Um homem de 41 anos foi preso na terça-feira, 2, por agentes da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, em conjunto com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Ele é acusado de ser o autor do feminicídio contra Tatiane de Lima Alves dos Anjos, de 40 anos, sua ex-esposa, ocorrido na manhã de segunda-feira, 1º, no distrito de Tiquaruçu, zona rural de Feira de Santana.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo as investigações, o autor da prática delituosa tinha um relacionamento amoroso com a vítima e não aceitava o fim da relação. Ele cometeu diversas formas de violência doméstica. Contra ele, já haviam sido decretadas medidas protetivas e expedido mandado de prisão, posteriormente revogado, no âmbito de investigações conduzidas pela Deam.

Na manhã de segunda, ele surpreendeu Tatiane em uma via pública, no Alto do Santo em Tiquaruçu quando parou o carro, desceu com um porrete de madeira e a agrediu. Em seguida, sem dar chance de defesa, desferiu dezenas de golpes de faca, causando a morte da vítima ainda no local.

Após ser localizado, o investigado foi interrogado, submetido a exame de corpo de delito e encontra-se recolhido no Complexo Policial do Sobradinho, à disposição do poder judiciário.

O delegado Fabrício Linard, da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, confirmou os fatos e detalhou como se deu a prisão do acusado.