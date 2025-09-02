Mulher é assassinada com mais de 20 facadas em Feira de Santana

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher, identificada como Tatiane de Lima Alves dos Anjos, de 40 anos, foi morta com golpes de faca no distrito de Tiquaruçu, zona rural de Feira de Santana, na segunda-feira, 1º.

De acordo com o portal Acorda Cidade, a vítima foi morta enquanto retornava de um compromisso no momento em que um homem em um carro branco desceu do veículo e começou as agressões. Antes das facadas, a vítima ainda foi atingida com golpes de madeira.

O principal suspeito do crime, que seria morador do distrito, ainda não foi localizado pela polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito pela Delegacia de Homicídios (DH/ Feira de Santana) para elucidar a morte de Tatiane de Lima Alves dos Anjos, de 40 anos, vítima de feminicidio praticado em descumprimento de medida protetiva, na Estrada Alto do Santo, distrito de Tiquarucu.

Ainda de acordo com a polícia, vítima foi atingida pelo ex-companheiro, com golpes de arma branca enquanto caminhava na estrada. Oitivas estão em curso para localizar o homem e esclarecer a motivação e circunstâncias do crime.

A vítima deixou dois filho, um de 19 anos e outro de 14. O marido dela também foi assassinado no mesmo distrito por um homem que chegou em um bar e efetuou os disparos em julho de 2022.

O delegado Fabrício Linard disse em entrevista ao Acorda Cidade que o principal suspeito do crime seria ex-namorado da vítima que não aceitava o fim do relacionamento.

“E, ao que se informou no local, essa pessoa, esse suposto autor, seria um ex-namorado dela que não aceitava o fim da relação, já teria agredido ela, sempre com muito ciúme, com muita violência. E a informação de local é que ela estaria querendo pôr um fim nesse relacionamento e ele não aceitava”, disse Linard.

Ainda de acordo com o delegado, Tatiane sofreu diversas facadas pelo corpo com lesões no rosto, nas costas, braço, pescoço e tórax. Há fortes indícios, segundo a autoridade policial, de que se trata de um feminicídio.