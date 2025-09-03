Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Menino morre, pais não socorrem e corpo passa 24 horas no sofá

Além disso, pais são irmãos consanguíneos e mantêm um relacionamento incestuoso

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/09/2025 - 9:22 h | Atualizada em 03/09/2025 - 9:59
Menino já havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar
Menino já havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar -

Uma criança de 2 anos morreu após convulsões e permaneceu por cerca de 24 horas dentro de casa sem receber socorro, na comunidade Asa Branca, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Os pais do menino são irmãos consanguíneos e mantêm um relacionamento incestuoso. O caso foi descoberto na manhã de segunda-feira, 1º, por um vizinho, que acionou a Polícia Militar.

Segundo a conselheira tutelar Claudia Roberta, o menino convulsionou e os pais, 18 e 24 anos, não chamaram ajuda. "O menino convulsionou, eles não sabiam o que fazer, tentaram reanimar, mas não conseguiram. Aí eu perguntei: 'Chamaram socorro, chamaram Samu, levaram para UPA?' Não. Mas também não falaram mais nada. Saíram [de casa], voltaram e o menino no sofá", contou ao g1 PE.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Deputado é preso pela PF por suposta ligação com o Comando Vermelho
Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo
Mulher é encontrada decapitada no meio da rua no sul da Bahia

Segundo os vizinhos, o menino havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar de Olinda devido a negligência, mas, após audiência judicial, foi devolvido aos pais. O casal também tem uma filha de 9 meses, que atualmente está acolhida pelo Conselho Tutelar. A bebê não apresenta sinais de maus-tratos.

O vizinho que descobriu a tragédia acionou a Polícia Militar. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a casa fechada e ninguém atendeu. Mais tarde, o pai do menino ligou informando sobre o corpo da criança, momento em que a polícia e o Conselho Tutelar puderam atuar.

A Polícia Civil registrou o caso como “morte a esclarecer, sem indício de crime”. Os pais foram ouvidos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, mas não foram presos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Menino já havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Menino já havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Menino já havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

Menino já havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

x