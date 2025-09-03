Menino morre, pais não socorrem e corpo passa 24 horas no sofá

Menino já havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar - Foto: SDS/Divulgação

Uma criança de 2 anos morreu após convulsões e permaneceu por cerca de 24 horas dentro de casa sem receber socorro, na comunidade Asa Branca, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Os pais do menino são irmãos consanguíneos e mantêm um relacionamento incestuoso. O caso foi descoberto na manhã de segunda-feira, 1º, por um vizinho, que acionou a Polícia Militar.

Segundo a conselheira tutelar Claudia Roberta, o menino convulsionou e os pais, 18 e 24 anos, não chamaram ajuda. "O menino convulsionou, eles não sabiam o que fazer, tentaram reanimar, mas não conseguiram. Aí eu perguntei: 'Chamaram socorro, chamaram Samu, levaram para UPA?' Não. Mas também não falaram mais nada. Saíram [de casa], voltaram e o menino no sofá", contou ao g1 PE.

Segundo os vizinhos, o menino havia sido acolhido anteriormente pelo Conselho Tutelar de Olinda devido a negligência, mas, após audiência judicial, foi devolvido aos pais. O casal também tem uma filha de 9 meses, que atualmente está acolhida pelo Conselho Tutelar. A bebê não apresenta sinais de maus-tratos.

O vizinho que descobriu a tragédia acionou a Polícia Militar. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a casa fechada e ninguém atendeu. Mais tarde, o pai do menino ligou informando sobre o corpo da criança, momento em que a polícia e o Conselho Tutelar puderam atuar.

A Polícia Civil registrou o caso como “morte a esclarecer, sem indício de crime”. Os pais foram ouvidos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, mas não foram presos.