POLÍCIA
CAMAÇARI

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

Sucuri foi encontrada por moradores que acionaram a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 8:16 h
Serpente da espécie sucuri
Serpente da espécie sucuri -

Uma serpente da espécie sucuri de 2 metros foi capturada na noite desta terça-feira, 2, em uma área residencial no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Militar, o animal foi resgatado após moradores acionarem equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA). A sucuri foi capturada por dois policiais, que realizaram o manejo técnico e seguro.

Imagem ilustrativa da imagem Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo
| Foto: COPPA

A serpente foi acondicionada em caixa apropriada para transporte e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), para os cuidados necessários antes de ser devolvida ao habitat natural.

Veja vídeo:

cobra polícia militar região metropolitana de salvador sucuri

x