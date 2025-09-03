CAMAÇARI
Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo
Sucuri foi encontrada por moradores que acionaram a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental
Por Redação
Uma serpente da espécie sucuri de 2 metros foi capturada na noite desta terça-feira, 2, em uma área residencial no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
Segundo a Polícia Militar, o animal foi resgatado após moradores acionarem equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA). A sucuri foi capturada por dois policiais, que realizaram o manejo técnico e seguro.
A serpente foi acondicionada em caixa apropriada para transporte e encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), para os cuidados necessários antes de ser devolvida ao habitat natural.
