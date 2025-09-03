Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BR-324

Acidente com micro-ônibus da Sesab deixa cinco feridos em Simões Filho

Colisão traseira aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 3

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/09/2025 - 6:53 h
Acidente aconteceu km 608 da rodovia
Acidente aconteceu km 608 da rodovia -

Um acidente envolvendo um micro-ônibus da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e uma carreta deixou cinco pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira, 3, na BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, a colisão traseira aconteceu por volta das 3h30, no km 608 da rodovia. O veículo de transporte coletivo, modelo VW/Mascarello Gran Micro, transportava passageiros quando foi atingido.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Doações de órgãos aumentam 39% na Bahia, mas não suprem fila de transplantes
Irmãos cantores de arrocha são sepultados sob forte comoção
VLT de Salvador chegará à Base Naval com requalificação de via histórica

Ainda segundo a PRF, o condutor do micro-ônibus e quatro passageiros sofreram lesões leves. Eles receberam atendimento médico após o acidente.

A reportagem entrou em contato com a Sebab e aguarda mais informações sobre o ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente polícia rodoviária federal prf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Acidente aconteceu km 608 da rodovia
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

Acidente aconteceu km 608 da rodovia
Play

Carro colide com motos e deixa vários feridos no Agreste baiano

Acidente aconteceu km 608 da rodovia
Play

Pizza vira senha secreta e salva vítima de violência na Bahia

Acidente aconteceu km 608 da rodovia
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

x