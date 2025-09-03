BR-324
Acidente com micro-ônibus da Sesab deixa cinco feridos em Simões Filho
Colisão traseira aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 3
Por Victoria Isabel
Um acidente envolvendo um micro-ônibus da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e uma carreta deixou cinco pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira, 3, na BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, a colisão traseira aconteceu por volta das 3h30, no km 608 da rodovia. O veículo de transporte coletivo, modelo VW/Mascarello Gran Micro, transportava passageiros quando foi atingido.
Ainda segundo a PRF, o condutor do micro-ônibus e quatro passageiros sofreram lesões leves. Eles receberam atendimento médico após o acidente.
A reportagem entrou em contato com a Sebab e aguarda mais informações sobre o ocorrido.
