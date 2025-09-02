VLT de Salvador chegará à Base Naval com requalificação de via histórica

VLT até Base Naval de Aratu está previsto em projeto - Foto: Divulgação | Governo da Bahia

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, projeto estruturante para a mobilidade urbana da capital baiana, já previa a passagem pelo entorno da Base Naval de Aratu, e essa conexão foi reforçada como ponto de destaque pelo superintendente da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), engenheiro Saulo Pontes, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Segundo Pontes, a presença do VLT na região da Base Naval representa não apenas a ampliação da oferta de transporte público de qualidade, mas também a valorização de uma área com histórico de abandono e problemas estruturais.

Ele ressaltou que o trajeto retoma uma ligação viária implantada ainda na década de 1960, pelo antigo Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia (Derba), e que há décadas carecia de manutenção adequada.



VLT até Base Naval de Aratu é valorização de uma área com histórico de abandono e problemas estruturais. | Foto: Reprodução Governo da Bahia

"Fizeram a pergunta da BA-526, a BA-528, que é conhecida como Estrada do DERBA, uma rodovia que foi construída, chamada de Derba, porque o parque industrial do Derba [Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia] ficava ali na Valéria e fizemos a ligação, na época, no início da década de 60, para a Base Naval e virou uma rua, uma ocupação desordenada. E toda aquela água que desce ali dos morros vem para essa via e vira como se fosse um canal e não tem asfalto que aguente. Você precisa melhorar a capacidade dela", explicou Pontes.

"Tentamos várias vezes repassar para a prefeitura, mas não obtivemos êxito. Agora, com o VLT, os 9 quilômetros, a Vila Naval está incluída no VLT, que é a entrada de Paripe, Ilha de São João, que estavam com o estado da Bahia. Os 4,3 quilômetros para chegar da Vila Naval até a Base Naval [Aratu], estava com a Via Bahia e da Vila Naval até a BA-324, que é a BA- 506, coincidência também, em torno de 10 quilômetros, estava também com a Via Bahia", complementou ele.

Gestão Via Bahia

Ainda segundo o superintendente, a via em questão permaneceu sob responsabilidade da concessionária Via Bahia até recentemente. Mas o estado retomou o controle da área e passou a realizar intervenções emergenciais para garantir a trafegabilidade no local.

Entre a Vila Naval e a Base Naval de Aratu, o VLT passará a utilizar trechos visuais já existentes que estiveram sob a jurisdição de diferentes órgãos e entregas.

Serão 9 km entre a BA-528 e a entrada da Vila Naval, atualmente sob responsabilidade do Estado da Bahia, 4,3 km entre a Vila Naval e a Base Naval, que anteriormente estavam sob gestão da Via Bahia, e aproximadamente 10 km até a BA-324 (BA-506), também gerenciados anteriormente pela mesma concessionária.

Estrutura do VLT

O novo edital para implantação do VLT foi lançado em 23 de julho de 2024, por meio da licitação Presencial nº 23.001. Considerado um marco histórico para a mobilidade de Salvador e Região Metropolitana (RMS), o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024.

Em julho, houve a oficialização da compra de equipamentos elétricos e 40 trens em parceria com o Governo do Mato Grosso.

O VLT terá aproximadamente 37 km de extensão, com 34 paradas, além da Estação Calçada, sendo dividido em três trechos. Além disso, o modal será totalmente integrado ao metrô de Salvador em dois pontos: Águas Claras e Bairro da Paz.

Trechos previstos:

Ilha de São João – Calçada: 16,66 km Paripe – Águas Claras: 9,20 km Águas Claras – Piatã: 10,52 km

Paradas e estacionamentos

Trecho 1: Ilha de São João – Calçada: 16,66 km (17 paradas e 1 estação)

Ilha de São João

Olindina

Paripe

Coutos

Setúbal

Periperi

Praia Grande

Escada

Itacaranha

São Braz

Plataforma

São João

União

Lobato

Viaduto da Suburbana

Santa Luzia

Trecho 2: Paripe – Águas Claras: 9,20 km (8 paradas e 1 estacionamento)

São Luiz

Base Naval

Via Bronze

Moema

Valença

Hospital do Subúrbio

Valéria

Águas Claras

Trecho 3: Águas Claras – Piatã: 10,52 km (9 paradas)