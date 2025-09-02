MOBILIDADE URBANA
VLT de Salvador chegará à Base Naval com requalificação de via histórica
Modal conecta áreas estratégicas e transforma a mobilidade no Subúrbio de Salvador
Por Andrêzza Moura
O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, projeto estruturante para a mobilidade urbana da capital baiana, já previa a passagem pelo entorno da Base Naval de Aratu, e essa conexão foi reforçada como ponto de destaque pelo superintendente da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), engenheiro Saulo Pontes, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.
Segundo Pontes, a presença do VLT na região da Base Naval representa não apenas a ampliação da oferta de transporte público de qualidade, mas também a valorização de uma área com histórico de abandono e problemas estruturais.
Ele ressaltou que o trajeto retoma uma ligação viária implantada ainda na década de 1960, pelo antigo Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia (Derba), e que há décadas carecia de manutenção adequada.
"Fizeram a pergunta da BA-526, a BA-528, que é conhecida como Estrada do DERBA, uma rodovia que foi construída, chamada de Derba, porque o parque industrial do Derba [Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia] ficava ali na Valéria e fizemos a ligação, na época, no início da década de 60, para a Base Naval e virou uma rua, uma ocupação desordenada. E toda aquela água que desce ali dos morros vem para essa via e vira como se fosse um canal e não tem asfalto que aguente. Você precisa melhorar a capacidade dela", explicou Pontes.
"Tentamos várias vezes repassar para a prefeitura, mas não obtivemos êxito. Agora, com o VLT, os 9 quilômetros, a Vila Naval está incluída no VLT, que é a entrada de Paripe, Ilha de São João, que estavam com o estado da Bahia. Os 4,3 quilômetros para chegar da Vila Naval até a Base Naval [Aratu], estava com a Via Bahia e da Vila Naval até a BA-324, que é a BA- 506, coincidência também, em torno de 10 quilômetros, estava também com a Via Bahia", complementou ele.
Gestão Via Bahia
Ainda segundo o superintendente, a via em questão permaneceu sob responsabilidade da concessionária Via Bahia até recentemente. Mas o estado retomou o controle da área e passou a realizar intervenções emergenciais para garantir a trafegabilidade no local.
Entre a Vila Naval e a Base Naval de Aratu, o VLT passará a utilizar trechos visuais já existentes que estiveram sob a jurisdição de diferentes órgãos e entregas.
Serão 9 km entre a BA-528 e a entrada da Vila Naval, atualmente sob responsabilidade do Estado da Bahia, 4,3 km entre a Vila Naval e a Base Naval, que anteriormente estavam sob gestão da Via Bahia, e aproximadamente 10 km até a BA-324 (BA-506), também gerenciados anteriormente pela mesma concessionária.
Estrutura do VLT
O novo edital para implantação do VLT foi lançado em 23 de julho de 2024, por meio da licitação Presencial nº 23.001. Considerado um marco histórico para a mobilidade de Salvador e Região Metropolitana (RMS), o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024.
Em julho, houve a oficialização da compra de equipamentos elétricos e 40 trens em parceria com o Governo do Mato Grosso.
O VLT terá aproximadamente 37 km de extensão, com 34 paradas, além da Estação Calçada, sendo dividido em três trechos. Além disso, o modal será totalmente integrado ao metrô de Salvador em dois pontos: Águas Claras e Bairro da Paz.
Trechos previstos:
- Ilha de São João – Calçada: 16,66 km
- Paripe – Águas Claras: 9,20 km
- Águas Claras – Piatã: 10,52 km
Leia Também:
Paradas e estacionamentos
Trecho 1: Ilha de São João – Calçada: 16,66 km (17 paradas e 1 estação)
- Ilha de São João
- Olindina
- Paripe
- Coutos
- Setúbal
- Periperi
- Praia Grande
- Escada
- Itacaranha
- São Braz
- Plataforma
- São João
- União
- Lobato
- Viaduto da Suburbana
- Santa Luzia
Trecho 2: Paripe – Águas Claras: 9,20 km (8 paradas e 1 estacionamento)
- São Luiz
- Base Naval
- Via Bronze
- Moema
- Valença
- Hospital do Subúrbio
- Valéria
- Águas Claras
Trecho 3: Águas Claras – Piatã: 10,52 km (9 paradas)
- Cajazeiras
- Alphaville
- Bairro da Paz
- Solaris
- Senai
- Piatã
- Orla
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes