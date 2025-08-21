Teleférico do Subúrbio terá ligação estratégica com VLT de Salvador

Teleférico de Salvador - Foto: Divulgação | FMLF

O Teleférico do Subúrbio, uma das grandes promessas de mobilidade da Prefeitura de Salvador, segue sendo projetado a passos largos. O novo transporte, que promete ser um dos importantes vetores de modal urbano da capital baiana, deve iniciar as suas obras no primeiro semestre de 2026.

O transporte também deve reduzir em mais de 1h, o deslocamento dos passageiros a pontos estratégicos da cidade. Além disso, ele também será interligado a outros sistemas viários como o metrô e o VLT de Salvador, ambos vêm sendo desenvolvido pelo Governo da Bahia.

Ao Portal A TARDE, a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, responsável pela construção do projeto, confirmou a informação. Segundo ela, a integração será feita na Estação Praia Grande. Já com o metrô a integração é na Estação Campinas.

Com o sinal verde do governo federal para a concessão do empréstimo de R$ 728,2 milhões, o transporte deve entrar em fase de licitação ainda neste ano.

“Já temos praticamente todo o projeto eletromecânico pronto e assim que tiver ele em condição de ser licitado, nós vamos soltar a licitação, e depois marcar a ordem de serviço para dar início de imediato às obras”, disse o prefeito, em coletiva de imprensa, no último dia 4 deste mês.

Conheça as estações do teleférico do Subúrbio

Com 4,3 km de extensão, o novo transporte terá 27 torres e quatro estações, são elas:

Estação Campinas de Pirajá;

Estação Pirajá;

Estação Mané Dendê;

Estação Praia Grande.

O projeto estrutural das torres está sendo desenvolvido pela MD Engenheiros Associados S/S., que oficializou o contrato com o governo municipal em maio de 2024. A expectativa é que o deslocamento entre o Subúrbio e a Estação Campinas leve apenas 18 minutos, desafogando o tráfego de veículos da BA-528 (Estrada do Derba).

Quando o teleférico do Subúrbio será entregue?

Com o projeto executivo chegando a reta final, a expectativa é que a intervenção comece a ser desenvolvida em 2026.

Segundo a presidente da FMLF, Tânia Scofield, a previsão é que o equipamento seja concluído no território soteropolitano em 2029, depois do fim do segundo mandato do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Sobre o valor da tarifa, Scofield informou que o estudo de modelo de negócios ainda não foi concluído.

Bairros de Salvador que serão beneficiados com teleférico

Ao menos seis bairros da capital baiana, localizados no Subúrbio Ferroviário, serão beneficiados com a novidade, são eles:

Praia Grande;

Rio Sena;

Ilha amarela;

Alto da Terezinha;

Pirajá;

Campinas de Pirajá.

Veja como será o teleférico de Salvador