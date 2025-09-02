Irmãos cantores de arrocha são sepultados sob forte comoção

Adolescentes morreram em um grave acidente de moto na BR-101, na noite desta segunda-feira, 1ª - Foto: Reprodução/Midia Bahia

Os corpos dos irmãos cantores de arrocha Samuel Santos de Almeida, de 17 anos, e Mateus Santos de Almeida, de 14 anos, foram sepultados nesta terça-feira, 2, em Corte da Pedra, zona rural Presidente Tancredo Neves.

O enterro aconteceu sob forte comoção, reunindo centenas de pessoas que acompanharam a despedida dos adolescentes, que morreram em um grave acidente de moto na BR-101, na noite desta segunda-feira, 1ª. Durante o cortejo até o cemitério, amigos e familiares levaram cartazes em homenagem aos dois garotos.

A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar o caso e já localizou o motorista envolvido no acidente. A previsão, é que o condutor preste depoimento nesta quarta-feira, 3, segundo informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia.

Pai segue internado

Identificado como Josenilton Santana, 44 anos, o pai dos jovens também estava no acidente. Ele foi socorrido em e levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

O acidente

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 1º, após a moto em que eles estavam, junto com o pai, foi atingida por uma caminhonete S10 em alta velocidade. Os adolescentes morreram no local e o pai foi socorrido para (HRSAJ).

O motorista da S10 fugiu após o acidente sem prestar socorro. Como forma de retaliação, a população chegou a incendiar o veículo.

Horas antes do acidente, a dupla havia postado fotos em uma pizzaria com amigos. Em seguida, os garotos saíram com o pai para uma apresentação em um aniversário.

Futuro promissor

Samuel & Mateus começaram a chamar atenção nas redes sociais dias atrás, após viralizarem ao interpretar a canção “Amor dos Outros”, da dupla Henrique & Juliano, que também fez sucesso na voz de Milsinho Toque Dez.

O cantor de arrocha revelou que estava se preparando para gravar com a dupla, além de convidar os jovens para cantar na Vaquejada de Serrinha.