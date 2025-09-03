Menu
POLÍCIA

Mulher é encontrada decapitada no meio da rua no sul da Bahia

Crime aconteceu na tarde de terça-feira na Rua São Lourenço

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 7:26 h | Atualizada em 03/09/2025 - 7:58
Polícia faz diligências para apuara o crime
Polícia faz diligências para apuara o crime

Uma mulher, identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, de 22 anos, foi encontrada morta na Rua São Lourenço, no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis, na tarde de terça-feira, 2.

De acordo com o portal Verdinho Itabuna, a morte teria ligação com a guerra de facções da região já que a mulher foi encontrada decapitada. Segundo a polícia, a vítima teria sido sequestrada junto com outras duas mulheres que estão desaparecidas.

O trio foi acusado de manter relações com integrantes do Bonde do Maluco (BDM), facção rival ao Comando Vermelho (CV). Ainda de acordo com o portal, próximo ao corpo foi encontrado um bilhete onde fala do suposto envolvimento da jovem com a facção BDM.

As mulheres desaparecidas seriam companheiras de homens mortos durante uma troca de tiros na terça-feira no bairro Santa Lúcia. A polícia investiga se o crime está relacionado ao chamado “tribunal do crime”.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Eunápolis foi acionada na tarde desta terça-feira (2) sobre a localização de uma cabeça de uma mulher identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, de 22 anos, no bairro Santa Lucia.

Ainda de acordo com a polícia, guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas. Oitivas estão em andamento para elucidar o caso. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

x