Mulher é encontrada decapitada no meio da rua no sul da Bahia

Uma mulher, identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, de 22 anos, foi encontrada morta na Rua São Lourenço, no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis, na tarde de terça-feira, 2.

De acordo com o portal Verdinho Itabuna, a morte teria ligação com a guerra de facções da região já que a mulher foi encontrada decapitada. Segundo a polícia, a vítima teria sido sequestrada junto com outras duas mulheres que estão desaparecidas.

O trio foi acusado de manter relações com integrantes do Bonde do Maluco (BDM), facção rival ao Comando Vermelho (CV). Ainda de acordo com o portal, próximo ao corpo foi encontrado um bilhete onde fala do suposto envolvimento da jovem com a facção BDM.

As mulheres desaparecidas seriam companheiras de homens mortos durante uma troca de tiros na terça-feira no bairro Santa Lúcia. A polícia investiga se o crime está relacionado ao chamado “tribunal do crime”.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Eunápolis foi acionada na tarde desta terça-feira (2) sobre a localização de uma cabeça de uma mulher identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, de 22 anos, no bairro Santa Lucia.

Ainda de acordo com a polícia, guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas. Oitivas estão em andamento para elucidar o caso. Até o momento nenhum suspeito foi preso.