POLÍCIA
STALKING

Mulher é presa após perseguir colega de faculdade em Salvador

A prisão foi realizada em um condomínio da Avenida Paralela

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/09/2025 - 9:16 h | Atualizada em 02/09/2025 - 13:00
Celulares e um computador foram apreendidos
Celulares e um computador foram apreendidos -

Uma mulher foi presa, nesta terça-feira, 2, suspeita de crime de perseguição, conhecido como "stalking", contra um colega de faculdade, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a prisão foi realizada em um condomínio da Avenida Paralela, uma das principais da capital baiana.

Durante a ação, segundo a Polícia Civil, celulares e um computador foram apreendidos em cumprimentos de mandados de busca e apreensão. A suspeita foi encaminhada para a unidade policial, onde permanece custodiada à disposição da Justiça.

A operação contou com a atuação de 15 policiais civis da 14ª Delegacia Territorial (DT) e apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). A ação faz parte da Operação Chase, coordenada pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), que têm como alvos suspeitos de praticar ainda os crimes de ameaça, difamação, injúria, descumprimento de medida protetiva, denunciação caluniosa e falsa identidade.

As medidas são resultado de diligências investigativas que reuniram provas das condutas ilícitas.

Veja vídeo:

Perseguição Polícia Civil stalking

x