POLÍCIA
POLÍCIA

Corpo de mulher é encontrado dentro de mala em rodoviária

Cadáver estava no local há mais de 10 dias

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 7:50 h
A abertura da mala só aconteceu por conta do forte odor
A abertura da mala só aconteceu por conta do forte odor

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma mala na Estação Rodoviária de Porto Alegre, após funcionários notarem um cheiro forte vindo de um guarda-volumes, na manhã desta segunda-feira, 1º.

A mala havia sido guardada no setor em 20 de agosto e permaneceu no local por 12 dias. De acordo com funcionários, o forte cheiro começou a ser percebido no fim de semana, intensificado pelo calor, e nesta segunda se tornou insuportável.

Com base nas imagens das câmeras de segurança da rodoviária, a Polícia Civil conseguiu identificar o homem que deixou a mala. As autoridades agora estão trabalhando para determinar a identidade da pessoa registrada como responsável por retirar o objeto do guarda-volumes.

A delegada Raissa Araújo, responsável pelas investigações, está investigando a possível conexão entre o tronco encontrado na rodoviária e as partes de um corpo feminino achadas em sacolas de lixo na Zona Leste de Porto Alegre, no dia 13 de agosto. Naquela ocasião, membros superiores foram encontrados e também estão sendo submetidos a exames periciais para confirmar se pertencem à mesma vítima.

A abertura da mala só aconteceu por conta do forte odor. Segundo os funcionários do local, o cheiro insuportável, vindo da mala trancada com cadeado, os motivou a abri-la. Ao inspecionar o conteúdo, eles descobriram sacos plásticos que escondiam o tronco da vítima.

Após a descoberta, a área foi isolada para o trabalho de perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP). As investigações continuam com o objetivo de identificar a vítima e os responsáveis pelo crime.

x