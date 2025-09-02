Menu
VITÓRIA DA CONQUISTA

Médica é indiciada por falsidade ideológica após atuar sem registro

Mulher não possuía Registro de Qualificação de Especialista

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 7:24 h
A investigação começou após denúncia anônima.
-

Uma médica foi indiciada pela Polícia Civil após atuar como psiquiatra e neuropediatra sem registro de especialista em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Identificada como Mariane Costa, ela divulgava as especializações nas redes sociais e na fachada da clínica onde atendia, mas não possui o Registro de Qualificação de Especialista (RQE), obrigatório para exercer essas funções.

A investigação começou após denúncia anônima. De acordo com a TV Sudoeste, o delegado Paulo Henrique de Oliveira afirmou que a médica emitia laudos como especialista sem ter concluído residência médica ou provas necessárias para obter o título.

De acordo com a polícia, pacientes que apresentaram documentos assinados por ela ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ), tiveram benefícios negados.

Com base em depoimentos, documentos e informações técnicas, a polícia concluiu que Mariane cometeu propaganda enganosa e também a indiciou por falsidade ideológica. O Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) abriu uma investigação sobre o caso.

Em nota, a defesa da médica afirmou que ela possui inscrição regular no Cremeb e diversas pós-graduações.

x