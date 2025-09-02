Médica é indiciada por falsidade ideológica após atuar sem registro

A investigação começou após denúncia anônima. - Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Uma médica foi indiciada pela Polícia Civil após atuar como psiquiatra e neuropediatra sem registro de especialista em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Identificada como Mariane Costa, ela divulgava as especializações nas redes sociais e na fachada da clínica onde atendia, mas não possui o Registro de Qualificação de Especialista (RQE), obrigatório para exercer essas funções.

A investigação começou após denúncia anônima. De acordo com a TV Sudoeste, o delegado Paulo Henrique de Oliveira afirmou que a médica emitia laudos como especialista sem ter concluído residência médica ou provas necessárias para obter o título.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a polícia, pacientes que apresentaram documentos assinados por ela ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS ), tiveram benefícios negados.

Com base em depoimentos, documentos e informações técnicas, a polícia concluiu que Mariane cometeu propaganda enganosa e também a indiciou por falsidade ideológica. O Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) abriu uma investigação sobre o caso.

Em nota, a defesa da médica afirmou que ela possui inscrição regular no Cremeb e diversas pós-graduações.