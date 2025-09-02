Suspeito de torturar, matar e enterrar jovem em cova rasa é preso

Joselito desapareceu no dia 7 de agosto e o corpo foi localizado dez dias após o desaparecimento - Foto: Divulgação Polícia Civil

O suspeito de matar Joselito Gonçalves dos Santos, de 24 anos, foi preso nesta terça-feira, 2, após expedição do mandado de busca por meio da Operação Cova Rasa, deflagrada pela Polícia Civil. O crime, aconteceu agosto de 2024, no bairro Montenegro, em Camaçari.

As investigações apontaram que o crime foi motivado por um suposto furto de drogas do grupo criminoso liderado pelo suspeito. A apuração revelou ainda que a vítima sofreu agressões e disparos de arma de fogo antes de ser morta e enterrada em uma cova rasa, no bairro Coroa da Lagoa, em Simões Filho. Joselito desapareceu no dia 7 de agosto e o corpo foi localizado dez dias após o desaparecimento.

Apreensão

No cumprimento da ordem judicial, também foram apreendidas:

porções de cocaína

maconha

As drogas resultaram também na autuação em flagrante por tráfico,

“O trabalho da equipe foi decisivo para elucidar o crime em pouco tempo. Assim que recebemos a notícia do desaparecimento, iniciamos diligências, ouvimos testemunhas, levantamos informações de inteligência e cruzamos dados que nos permitiram chegar à autoria e ao local onde o corpo estava enterrado. Essa resposta rápida é fundamental para combater a sensação de impunidade e enfraquecer a atuação dessas facções criminosas”, destacou o delegado titular da 22ª DT, Jader Oliveira.