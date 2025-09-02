POLÍCIA
Mulher é presa suspeita de ser mandante de homicídio no sul da Bahia
Outros participantes do crime também já foram presos
Por Redação
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira, 2, uma mulher de 38 anos acusada de ser a autora intelectual do homicídio de Tenivaldo Ferreira Souza, que teve o corpo esquartejado e encontrado no dia 29 de março de 2025, no distrito de Ponto Central, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia.
A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Territorial de Eunápolis, no bairro Alecrim II. No interrogatório a mulher confessou os fatos de forma parcial. Ela admitiu ter comunicado ao tráfico local sua suspeita de que a vítima teria cometido abuso contra sua filha adolescente, mas afirmou que sua intenção inicial seria apenas intimidar o homem, sem planejar o assassinato.
De acordo com a investigações, a mulher manteve contato com integrantes de um grupo criminoso, que executaram o homicídio com requintes de crueldade e realizaram o esquartejamento da vítima.
As diligências resultaram na identificação dos envolvidos e na responsabilização da mandante. Outros dois mandados de prisão preventiva já foram expedidos contra os executores, de 31 e 21 anos, que cumprem pena em unidades prisionais da região.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes