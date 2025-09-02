Mãe é presa suspeita de envenenar lanche do filho com chumbinho

De acordo com a investigação policial, a mulher sofre de depressão - Foto: Polícia Civil de São Paulo

Uma mulher de 47 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça no último domingo, 31, por suspeita de envenenar o próprio filho, de oito anos, com chumbinho, em Araçatuba, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o crime veio à tona na sexta-feira, 29, após a mãe telefonar para diversas pessoas depois de colocar o veneno no lanche que ela e o filho comeram, o que permitiu que ambos fossem socorridos.

Segundo as investigações, os dois saíram de Valparaíso para comemorar o aniversário da mulher. O chumbinho teria sido colocado no lanche que ela comeu e ofereceu à criança.

Ainda de acordo com a investigação policial, a mulher sofre de depressão. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), ela está hospitalizada em estado grave sob escolta policial. O filho também está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Araçatuba após passar por uma lavagem estomacal.

Ainda segundo a SSP, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Valparaíso e testemunhas foram ouvidas para apurar a circunstância dos fatos.