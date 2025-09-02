BRASIL
Nova regra para tirar visto dos EUA passa a valer nesta terça
Novidade vale para quem solicita vistos de não imigração, como o de turismo
Por Redação
A nova regra para obter o visto americano de turismo sobre quem precisa fazer entrevista presencial entra em vigor nesta terça-feira, 2. Agora, mesmo solicitantes menores de 14 e maiores de 79 anos vão precisar passar por essa etapa.
A mudança, anunciada pelo Departamento de Estado dos EUA e pela Embaixada dos EUA no Brasil, se aplica a cidadãos de todos os países que precisam de visto para entrar nos EUA, incluindo os brasileiros. No entanto, algumas categorias específicas ainda podem ser dispensadas da entrevista:
- solicitantes de vistos diplomáticos ou oficiais;
- candidatos de vistos A-1, A-2, C-3 (exceto empregados domésticos), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 ou TECRO E-1 -- geralmente usados por organismos internacionais e militares;
- quem vai renovar um visto B-1, B-2 ou B-1/B-2 (turismo/negócios de curta duração) que ainda está válido ou expirou há menos de 12 meses e tinha pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido.
Para essa última exceção valer, o solicitante ainda precisa:
- aplicar no seu país de nacionalidade ou residência;
- nunca ter tido um visto recusado (a menos que tal recusa tenha sido superada ou dispensada);
- não ter inelegibilidade aparente ou potencial (EUA não descrevem quando isso aconteceria).
Mesmo nessas situações, o consulado pode solicitar entrevista, se considerar necessário.
