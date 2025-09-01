Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Governo toma atitude que pode alterar velocidade máxima das vias

As medidas serão aplicadas no cenário urbano, mas também incluem rodovias que atravessam cidades

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/09/2025 - 19:12 h
Movimento de veículos na Avenida Luiz Viana Filho (ilustração)
Movimento de veículos na Avenida Luiz Viana Filho (ilustração) -

O governo federal abriu uma consulta pública para revisar o Guia de Gestão de Velocidades no Contexto Urbano, documento que orienta União, estados e municípios na definição de limites máximos em vias do país.

A proposta, conduzida pelo Ministério dos Transportes, é ver a possibilidade de diminuição da velocidade máxima, com o objetivo de reduzir acidentes de trânsito em áreas urbanas e rodovias que cortam cidades.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Limites sugeridos

Com base em recomendações da OMS e do Banco Mundial, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) defende que:

  • ruas locais adotem o limite padrão de 30 km/h
  • as vias de ligação entre bairros poderiam variar entre 40 e 50 km/h, desde que tenham estrutura adequada para reduzir riscos.

Estudos mostram que a redução de velocidade tem impacto mínimo no tempo de viagem, mas resultados expressivos na segurança.

Outras propostas

Durante a consulta, concessionárias de rodovias sugeriram limites dinâmicos, ajustados em tempo real por meio de placas eletrônicas. Já o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo defendeu a criação de um mapa nacional de acidentes, para orientar políticas públicas.

Também houve questionamentos sobre critérios atuais de cálculo, considerados por alguns especialistas como desatualizados diante da evolução tecnológica de freios e veículos modernos.

Leia Também:

Lula articula encontro virtual do Brics em resposta ao tarifaço de Trump
Jerônimo suspende agenda para acompanhar velório de ex-prefeita
Aliada revela estado de Bolsonaro às vésperas do julgamento

Regras em vigor

Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define os seguintes limites:

  • Rodovias de pista dupla: 110 km/h (carros e motos) e 90 km/h (demais veículos)
  • Rodovias de pista simples: 100 km/h (carros e motos) e 90 km/h (demais veículos)
  • Estradas: 60 km/h
  • Vias de trânsito rápido: 80 km/h
  • Vias arteriais: 60 km/h
  • Vias coletoras: 40 km/h
  • Vias locais: 30 km/h

Embora estados e municípios possam ampliar limites conforme condições técnicas, cabe à União legislar sobre trânsito e transportes. Assim, eventuais mudanças no guia poderão refletir em novas resoluções do Contran, de cumprimento obrigatório em todo o país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Contran governo federal guia de velocidade limites de velocidade Ministério dos Transportes Mobilidade Urbana redução de acidentes Senatran Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Movimento de veículos na Avenida Luiz Viana Filho (ilustração)
Play

Moraes e Fux se estranham durante julgamento de Bolsonaro

Movimento de veículos na Avenida Luiz Viana Filho (ilustração)
Play

Alexandre de Moraes classifica atos de Bolsonaro como retrocesso à condição colonial

Movimento de veículos na Avenida Luiz Viana Filho (ilustração)
Play

Moraes aponta Bolsonaro como líder de trama golpista em julgamento

Movimento de veículos na Avenida Luiz Viana Filho (ilustração)
Play

Moraes: “Inaceitável um general manter agenda golpista no século 21”

x