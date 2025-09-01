Aliada revela estado de Bolsonaro às vésperas do julgamento

Bolsonaro será julgado a partir desta terça-feira, 2 - Foto: Mauro Pimentel | AFP

Ex-ministra dos Direitos Humanos, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou o estado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) às vésperas do início do seu julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. A parlamentar esteve na sua residência nesta segunda-feira, 1, em Brasília.

Segundo Damares, em conversa com a imprensa, Bolsonaro "está sereno", mas tem apresentado problemas de saúde, como os soluços constantes. O ex-presidente também não sabe se vai comparecer ao STF no primeiro dia de julgamento, nesta terça, 2.

"A saúde dele está delicada. Ele segue com aquela crise de soluço, mas ele está sereno. Ele não disse se vai ao julgamento amanhã, disse que vai ouvir os advogados ainda", afirmou Damares Alves ao portal de notícias de G1.

Julgamento de Bolsonaro

Presidente da República entre 2019 e 2022, Jair Bolsonaro começa a ser julgado pela trama da tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais. O ex-chefe do Palácio do Planalto responde por crimes como organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.