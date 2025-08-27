Menu
POLÍTICA

Entenda o diagnóstico de câncer da senadora Damares Alves

Senadora anunciou em sessão no Senado que luta contra a doença, diagnosticada 18 de julho

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/08/2025 - 18:23 h
Senadora Damares Alves
Senadora Damares Alves -

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou nesta quarta-feira, 27, que foi diagnosticada com câncer no dia 18 de julho. Ela não detalhou o tipo da doença. O anúncio foi feito durante reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado.

Durante a Comissão de Assuntos Sociais, Damares compartilhou o processo de descoberta da doença e a agilidade no tratamento.

“Há um mês, eu fui diagnosticada com câncer, no dia 18 de julho. Eu fiz, senador Hiran, todos os exames. Em 18 dias, consegui fazer biópsias, ressonâncias, todos os exames, e, em 18 dias, consegui fazer a cirurgia. Com cinco dias, eu estava trabalhando. Em cinco dias, eu estava aqui no Senado trabalhando, depois da cirurgia”, disse.

Damares destacou que o diagnóstico precoce foi fundamental: “Segunda-feira começo a radioterapia, mas já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada”, afirmou, mencionando que ainda sente dores, mas segue ativa nas atividades legislativas.

Retirada do tumor

Em publicação nas redes sociais, Damares contou que fez uma cirurgia para retirada do tumor em 31 de julho, uma quinta-feira, e voltou ao trabalho dia 4 de agosto. A senadora informou que vai passar por sessões de radioterapia a partir da próxima semana.

"Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações", comenta Damares, em publicação no X.

Câncer Damares Alves oncologia

x