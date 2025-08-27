Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Prefeito de Serrolândia destaca importância das bolsas promocionais

Participação no maior evento de indústria da Bahia ressalta potencial econômico do município e fortalece visibilidade do setor

Gustavo Zambianco e Rodrigo Tardio

Por Gustavo Zambianco e Rodrigo Tardio

27/08/2025 - 16:48 h | Atualizada em 28/08/2025 - 10:36
Prefeito de Serrolândia, Gildo Mota
Prefeito de Serrolândia, Gildo Mota

A abertura do maior evento de indústria da Bahia, o INDEX, aconteceu nesta quarta-feira, 25, no Centro de Convenções de Salvador. O evento que busca revolucionar o cenário de negócios do estado e projetar a força industrial local em todo o país contou com diversas presenças ilustres de todo o estado.

Uma das pessoas que marcou presença no evento foi o prefeito de Serrolândia, Gildo Mota (PCdoB), que falou com o Portal A TARDE sobre diversos pontos industriais do municipio.

“Estar aqui como prefeito de meu município falando sobre o segmento de bolsas promocionais, que é um ponto muito forte e impulsiona a economia do nosso município é uma alegria muito grande”, disse Gildo.

Somado a isso, o prefeito comentou sobre o faturamento do município sobre esse segmento de bolsas promocionais. “ Existem levantamentos que em Serrolândia, a cada real faturado no segmento de bolsas, 30% se transforma em salário.”

Importância do segmento para a economia

Com esse dado fica claro que as bolsas promocionais são um ponto crucial no município, para o prefeito, “com certeza esses recursos impulsionam a economia do comércio varejista, todos que estão nessa atividade são pessoas que moram no município, que fazem novos investimentos no município e nós como setor público temos uma preocupação muito grande com essa questão econômica”.

Finalizando, o prefeito ainda ressalta a importância de marcar presença em um evento desse calibre. “Ter um stand no nosso município em um evento na capital é muito importante para dar mais visibilidade a esse segmento.”

Tags:

economia INDEX Serrolândia

x