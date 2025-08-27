Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Moraes quer que Bolsonaro cumpra pena no Complexo da Papuda

Ministro do STF rejeita prisão em quartel do Exército para ex-presidente caso ele seja condenado

Da Redação

Por Da Redação

27/08/2025 - 15:33 h
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, pretende que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra a pena no Complexo da Papuda e não em uma unidade do Exército, caso ele seja condenado no julgamento da trama golpista que começa no próximo dia 2 de setembro.

De acordo com informações do portal Metropoles, há também a possibilidade de que Bolsonaro cumpra a pena em uma sala na superintendência da Polícia Federal, que inclusive já tem uma cela especial montada mas que seria utilizada apenas em caso de prisão preventiva.

Bolsonaro teria a viabilidade de cumprir a pena em uma unidade do Exército por ser militar da reserva, mas informações apontam que Moraes rejeita completamente a possibilidade.

Moraes deve determinar que os outros réus que respondem na trama do inquérito golpista também cumpram suas penas, caso sejam condenados, no mesmo complexo.

Julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro será julgado pela Primeira Turma do STF a partir do dia 2 de setembro, pela trama que culminou na tentativa de golpe de Estado. Ele, assim como os demais integrantes do 'núcleo 1', responderá por crimes como golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Serão julgados no 'núcleo 1' os seguintes nomes:

  • Jair Bolsonaro - ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  • Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022.
  • Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

x