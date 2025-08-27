Moraes quer que Bolsonaro cumpra pena no Complexo da Papuda

Por ser militar da reserva, ex-presidente teria direito a cumprir pena em complexo do Exército - Foto: Carlos Moura /Agência Senado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, pretende que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra a pena no Complexo da Papuda e não em uma unidade do Exército, caso ele seja condenado no julgamento da trama golpista que começa no próximo dia 2 de setembro.

De acordo com informações do portal Metropoles, há também a possibilidade de que Bolsonaro cumpra a pena em uma sala na superintendência da Polícia Federal, que inclusive já tem uma cela especial montada mas que seria utilizada apenas em caso de prisão preventiva.

Bolsonaro teria a viabilidade de cumprir a pena em uma unidade do Exército por ser militar da reserva, mas informações apontam que Moraes rejeita completamente a possibilidade.

Moraes deve determinar que os outros réus que respondem na trama do inquérito golpista também cumpram suas penas, caso sejam condenados, no mesmo complexo.

Julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro será julgado pela Primeira Turma do STF a partir do dia 2 de setembro, pela trama que culminou na tentativa de golpe de Estado. Ele, assim como os demais integrantes do 'núcleo 1', responderá por crimes como golpe de Estado, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Serão julgados no 'núcleo 1' os seguintes nomes: