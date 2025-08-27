POLÍTICA
Imagem 4k e interação: Lula assina decreto da TV 3.0
Mudança promete revolução na forma de assistir televisão
Por Cássio Moreira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto que regulamenta a DTV+, também conhecida como TV 3.0. O novo modelo promete entregar uma nova experiência de qualidade de imagem em 4k e 8k, além de interação para o telespectador da televisão aberta nos próximos anos.
Com o decreto, as emissoras de televisão poderão iniciar o processo de transição, que envolve o fim do formato tradicional de canais de televisão aberta e sua substituição por aplicativos.
Leia Também:
"A implantação será gradual, com um período de convivência entre o sinal da TV digital e o da TV 3.0 por 10 a 15 anos, período que pode ser prorrogado. Será uma migração escalonada a partir das grandes capitais", explicou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, durante o evento, que ocorreu em Brasília.
O que muda com a TV 3.0
Além do formato de aplicativo dos canais, a TV 3.0 também oferecerá som imersivo e possibilidade de interação, por meio de integração com a internet. O novo formato também terá a opção de mudanças específicas em transmissões.
Como fica o futebol?
Durante uma partida de futebol, por exemplo, o telespectador poderá escolher ouvir a narração convencional ou o áudio da torcida na transmissão.
Mudança de câmera
A possibilidade de mudança nas câmeras disponíveis em eventos específicos, como em um reality show, dando a chance do telespectador escolher por qual ângulo quer assistir.
Quando a TV 3.0 chega ao Brasil?
A previsão é de que a fase de testes tenha início ainda em 2025, com implantação total no próximo ano. A ideia dos veículos e governo é que os jogos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, já sejam transmitidos no novo formato no país.
As grandes capitais serão as primeiras cidades com o novo formato, em processo que acontecerá de maneira gradual.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes