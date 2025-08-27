Imagem 4k e interação: Lula assina decreto da TV 3.0

Lula assina decreto da TV 3.0 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto que regulamenta a DTV+, também conhecida como TV 3.0. O novo modelo promete entregar uma nova experiência de qualidade de imagem em 4k e 8k, além de interação para o telespectador da televisão aberta nos próximos anos.

Com o decreto, as emissoras de televisão poderão iniciar o processo de transição, que envolve o fim do formato tradicional de canais de televisão aberta e sua substituição por aplicativos.

"A implantação será gradual, com um período de convivência entre o sinal da TV digital e o da TV 3.0 por 10 a 15 anos, período que pode ser prorrogado. Será uma migração escalonada a partir das grandes capitais", explicou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, durante o evento, que ocorreu em Brasília.

O que muda com a TV 3.0

Além do formato de aplicativo dos canais, a TV 3.0 também oferecerá som imersivo e possibilidade de interação, por meio de integração com a internet. O novo formato também terá a opção de mudanças específicas em transmissões.

Como fica o futebol?

Durante uma partida de futebol, por exemplo, o telespectador poderá escolher ouvir a narração convencional ou o áudio da torcida na transmissão.

Mudança de câmera

A possibilidade de mudança nas câmeras disponíveis em eventos específicos, como em um reality show, dando a chance do telespectador escolher por qual ângulo quer assistir.

Quando a TV 3.0 chega ao Brasil?

A previsão é de que a fase de testes tenha início ainda em 2025, com implantação total no próximo ano. A ideia dos veículos e governo é que os jogos da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, já sejam transmitidos no novo formato no país.

As grandes capitais serão as primeiras cidades com o novo formato, em processo que acontecerá de maneira gradual.