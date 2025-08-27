Mello Araújo afirma que 'Bolsonaro está sendo enterrado vivo'

Militar diz que Bolsonaro está passando por "muitas injustiças" - Foto: EVARISTO SA / AFP (Bolsonaro)/ Rovena Rosa/Agência Brasil (Mello Araújo)

Amigos de longa data, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Augusto de Mello Araújo (PL) se reuniram na tarde desta terça-feira, 26.

A visita aconteceu das 14h às 18h, ao todo os dois ficaram juntos, e sozinhos, por quatro horas, de acordo com as informações da Folha de S.Paulo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bolsonaro desanimado

Militar da rota, o coronel disse ter encontrado o amigo triste e afirmou estar "indignado com tudo o que estão fazendo com ele".

Ainda segundo o vice-prefeito a conversa oscilou entre gargalhadas por lembranças do passado e lágrimas nos olhos por causa das "muitas injustiças" do presente.

Ele pontuou também que Bolsonaro está sem apetite e chegou a emagrecer 3 kg desde que foi colocado em prisão domiciliar. "Forcei a barra para ele fazer exercícios físicos, mas ontem não deu", disse Mello Araújo.

Apesar do desânimo, o ex-presidente acompanha tudo o que está acontecendo do lado de fora de sua casa, onde está recolhido em prisão domiciliar e sem acesso ao telefone celular.

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após decisão do STF | Foto: Handout / Supremo Tribunal Federal / AFP

"Os filhos estão indo lá e informando ele, a Michelle também, a família toda", comentou o coronel.

Possível substituto de Bolsonaro à Presidência da República em 2026

Líderes do Centrão têm tratado, desde a semana passada, da condenação do ex-presidente como fato consumado e têm deixado claro que o nome que tem mais apoio para substituí-lo na campanha presidencial de 2026 é Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O próprio governador de São Paulo tem se reunido com empresários, banqueiros e dirigentes partidários em encontros em que é tratado como candidato a presidente da República.

Possíveis pré-candidatos

Outros governadores também tentam viabilizar seus nomes, como Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás.

Briga entre família por poder

"Estão enterrando o Bolsonaro vivo", afirmou Mello Araújo. "É como se um pai estivesse a UTI e os filhos estivessem disputando o espólio antes de ele morrer. E aqui eu não estou falando dos filhos do ex-presidente, não. Estou falando dos filhos políticos dele, dos herdeiros políticos do Bolsonaro", segue o vice.

Questionado pela coluna da Folha de S.P, se o militar se refere a governadores como Tarcísio, Zema e Caiado e a outros políticos que os apoiam. E Mello Araújo disse: "É isso".

Relatório mostrou que Eduardo Bolsonaro (PL-SP) enviou mensagens conflituosas para Jair Bolsonaro | Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

"Só querem o espólio dele, só querem os 30% dos votos dele. Povo sem-vergonha!", acrescenta o militar. Ele afirma ainda que Bolsonaro não sinalizou apoio a nenhum nome. "Só depois do julgamento [no Supremo Tribunal Federal] ele vai decidir o que fazer."

Defesa de Bolsonaro

O vice-prefeito afirmou também que o momento agora seria o de todos os políticos de direita se unirem em torno da defesa de Bolsonaro e da denúncia de que ele sofre uma perseguição.

"Qual é o tema principal nesse momento? É a eleição, que vai ser só em 2026, ou é o julgamento do Bolsonaro, que começa na semana que vem? É óbvio que é o julgamento", diz.

"Amizade, lealdade, não existe nada disso. Só existe uma disputa pelo poder”, concluiu Mello Araújo.