POLÍTICA

Lula assina recondução de Paulo Gonet para chefiar a PGR

Senado ainda precisa aprovar a recondução do procurador-geral, que ocorre às vésperas do julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 12:43 h
Paulo Gustavo Gonet Branco
Paulo Gustavo Gonet Branco -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República. O aviso foi dado na manhã desta quarta-feira, 27, à cúpula da PGR. O presidente deve ainda enviar a portaria de recondução ao Diário Oficial da União.

A escolha para o comando da PGR é atribuição exclusiva do chefe do Executivo, no entanto, depende da aprovação do Senado.

Antes da nomeação, Gonet passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, seu nome será submetido a votação secreta no plenário da Casa. Para garantir a recondução, precisará do apoio de, no mínimo, 41 senadores.

A assinatura da recondução ocorre às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados sobre uma tentativa de golpe de Estado.

Gonet, que já ocupa o posto desde o fim de 2023, agora precisará ser novamente submetido a uma sabatina no Senado para obter a aprovação a um novo mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal.

x