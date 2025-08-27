Lula assina recondução de Paulo Gonet para chefiar a PGR

Paulo Gustavo Gonet Branco - Foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República. O aviso foi dado na manhã desta quarta-feira, 27, à cúpula da PGR. O presidente deve ainda enviar a portaria de recondução ao Diário Oficial da União.

A escolha para o comando da PGR é atribuição exclusiva do chefe do Executivo, no entanto, depende da aprovação do Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes da nomeação, Gonet passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em seguida, seu nome será submetido a votação secreta no plenário da Casa. Para garantir a recondução, precisará do apoio de, no mínimo, 41 senadores.

A assinatura da recondução ocorre às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados sobre uma tentativa de golpe de Estado.

Gonet, que já ocupa o posto desde o fim de 2023, agora precisará ser novamente submetido a uma sabatina no Senado para obter a aprovação a um novo mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal.