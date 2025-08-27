Menu
POLÍTICA

Encontro entre Bruno e Jerônimo nesta quarta promete destravar projetos para Salvador

Prefeito e governador se reunirão nesta quarta-feira, 27, e terá na pauta temas como VLT, Teleférico, Ponte e mobilidade urbana da capital

Anderson Ramos e Eduardo Dias

Por Anderson Ramos e Eduardo Dias

27/08/2025 - 11:10 h | Atualizada em 27/08/2025 - 11:43
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) se encontrarão na tarde desta quarta-feira, 27, no Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI) para tartar de diversos temas de interesse da capital baiana. O interesse da realização do encontro já havia se tornado público pelos dois gestores anteriormente.

Nesta quarta-feira, 27, durante participação na abertura no INDEX, evento voltado ao setor industrial da Bahia, reunindo empresas, líderes e profissionais para impulsionar negócios, fomentar parcerias e apresentar as principais inovações do mercado, no Centro de Convenções Salvador, Bruno Reis detalhou a pauta do encontro e quem serão seus convidados.

De acordo com o prefeito, estarão na comitiva municipal seus secretários de Educação, Saúde, da Área Social, da Casa Civil e de Mobilidade, para tratar de transporte público e de obras estruturantes para Salvador.

“É uma reunião ampla. O governador solicitou que nós levássemos alguns secretários – de Educação, Saúde, da Área Social, da Casa Civil – com temas inerentes a essas áreas, além do secretário de Mobilidade. Então, o transporte público estará em pauta e, naturalmente, irão surgir diversos temas comuns que Prefeitura e Estado têm, como a Ponte, o VLT, o Teleférico e tantas outras intervenções que venham a ocorrer em nossa cidade. E eu já antecipo que todas terão celeridade para seus licenciamentos, alvarás e aprovações”, afirmou o prefeito.

Insatisfação?

Bruno também rebateu rumores de que haja uma insatisfação política por parte dos vereadores de sua base aliada na Câmara Municipal.

“Minha relação com a Câmara é a melhor possível. Tenho conversado permanentemente com os vereadores. Não sei de onde tiram isso. Se há alguma insatisfação, em momento algum me encaminharam isso. Eu mandei os projetos do Executivo e disse que não havia urgência, sem pressa. Tenho três anos pela frente de mandato. Sem agonia: no momento certo eles vão analisar. Eles terão tempo para trabalhar, tramitar nas comissões e tenho certeza de que, no final, com as sugestões que a Câmara der, vamos aprovar. Mas volto a dizer: encaminhei para que eles se debruçassem sobre as matérias”, completou.

Tags:

Bruno Reis governo do estado INDEX Jerônimo Rodrigues prefeitura de salvador teleferico VLT de Salvador

