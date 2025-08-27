Bahia fortalece produção de cacau com investimentos e inovação

Mais do que um evento setorial, a ExpoCacau 2025 se consolida como palco de inovação e oportunidades - Foto: Divulgação

A Bahia vive um novo ciclo de expansão na cadeia produtiva do cacau. Durante a ExpoCacau 2025, na terça-feira, 26, o Governo do Estado anunciou investimentos e políticas públicas inovadoras que fortalecem a agricultura familiar, aumentam a competitividade e impulsionam a sustentabilidade do setor. O evento é promovido pela CocoaAction Brasil e reúne, até o dia 28, empresas, produtores, instituições públicas e organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais.

Na cerimônia de abertura, representando o governador Jerônimo Rodrigues, o secretário da Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo, destacou o compromisso do Governo com o fortalecimento da cadeia produtiva do cacau, ressaltando investimentos e políticas públicas que vêm transformando o setor.

“Estamos falando de um novo cenário da região cacaueira, avançando com programas de melhoramento genético, ações de defesa fitossanitária e iniciativas que valorizam a produção e agregam valor ao cacau e seus derivados, abrindo espaço para mais competitividade e qualidade. Hoje, a Bahia não é apenas o maior produtor de cacau do Brasil, mas também um polo de inovação onde a tradição do campo se conecta à indústria, gerando emprego, renda e desenvolvimento sustentável”, afirmou Barrozo.

Comitiva do Governo do Estado já projeta a ExpoCacau 2026 | Foto: Divulgação

Durante quatro dias, produtores, pesquisadores, investidores e instituições irão se encontrar em um mesmo espaço, que une feira de negócios, o 7º Fórum Anual do Cacau, oficinas práticas e visitas técnicas.

“A proposta é conectar soluções tecnológicas e experiências de gestão diretamente ao campo, impulsionando parcerias, novos investimentos e crescimento econômico. Criar pontes para que o cacau brasileiro conquiste ainda mais espaço no mercado mundial”, explicou o diretor da CocoaAction Brasil, Pedro Ronca.

Mais do que um evento setorial, a ExpoCacau 2025 se consolida como palco de inovação e oportunidades, apontando caminhos para que o cacau baiano siga sendo referência no Brasil e no mundo, não apenas pela qualidade de seu fruto, mas também pelo compromisso com o futuro sustentável da agricultura.

Base produtiva diversificada

Hoje, a Bahia conta com 69 mil estabelecimentos rurais cultivando cacau, sendo 53 mil ligados à agricultura familiar. Esse cenário é fruto de uma nova dinâmica de produção e políticas públicas descentralizadas, diferentes do modelo concentrado em grandes propriedades das décadas de 1970 a 1990.

Na oportunidade, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (Car), Jeandro Ribeiro, destacou investimentos e programas como o ‘Parceiros da Mata’, que destinará R$ 740 milhões, em três anos, para projetos de desenvolvimento sustentável em 600 comunidades rurais em regiões do bioma Mata Atlântica.

“Já identificamos e definimos as comunidades beneficiadas, alcançando 77 municípios e 88 mil famílias com assistência técnica e investimentos estruturantes, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)”.

Lanns Almeida, superintendente da Bahiater completou que são mais de R$ 135 milhões aplicados diretamente na matriz do cacau por meio de editais, somados a R$ 116 milhões do Plano Safra 2025 em crédito exclusivo para a agricultura familiar. “Estamos diante de uma grande revolução no sistema Cabruca, com ações concretas que fortalecem da base produtiva”.