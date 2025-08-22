POLÍTICA
Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo quer encontro com Bruno Reis para discutir obra
Governador revelou que reunião entre os gestores deve ocorrer na próxima semana
Por Anderson Ramos e Eduardo Dias
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou nesta sexta-feira, 22, que pretende ter um encontro com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), na próxima semana, para tratar da construção da Ponte Salvador-Itaparica, cujo início das obras está previsto para os próximos meses.
É um projeto impactante, um projeto grande. E como todo projeto grande, não deixarei de dialogar. Espero que dê tudo certo com minha agenda e com a dele [Bruno] para podermos dialogar.
"Vamos tratar da ponte e de outras pautas importantes”, disse Jerônimo, durante entrega do Título de Cidadão Baiano ao ministro do STF, Flávio Dino.
O governador adiantou ainda que pretende se reunir separadamente com os prefeitos de Vera Cruz e Itaparica, municípios diretamente afetados pela obra. Segundo ele, a ideia é discutir não apenas a construção da ponte, mas também questões relacionadas à segurança pública, cultura e desenvolvimento local.
“Não dá para esperar a ponte ficar pronta para começarmos a tratar disso. Vamos dialogar desde já e espero que nesta semana tenhamos condições de atender a todos”, acrescentou.
Avanço de tratativas
Segundo o governador, o projeto executivo do empreendimento está quase pronto e as tratativas com o consórcio chinês avançaram e a gestão estadual deve começar os diálogos com as prefeituras dos municípios afetados pela obra.
"Eu espero que a gente possa no início do ano já começarmos ver nas cabeceiras as ações daquela chamada ponte móvel, que é uma ponte provisória para que eles possam transportar material, as próprias pessoas. Então, essa semana agora ela é decisiva para que eu possa fazer uma agenda de diálogo com o setor público, uma vez que nós já estamos fazendo, iniciamos o trabalho, vamos fazer mais, já iniciamos o diálogo com os movimentos sociais", disse.
