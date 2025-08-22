Dino é oficialmente Cidadão Baiano e celebra história do estado

Ministro da Justiça, Flávio Dino - Foto: José Cruz/Agência Brasil

Contemplado com o título de Cidadão Baiano, na manhã desta sexta-feira, 22, em cerimônia no Hotel Deville Prime, em Salvador, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, agradeceu e ressaltou a importância da Bahia para a formação cultural, política e histórica do país.

“Muito especialmente agradeço a honra de receber o título de Cidadão Baiano. Nós temos trajetórias em comum no Nordeste do Brasil e a Bahia tem Jorge Amado, a Bahia tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, tem o 2 de Julho, tem a Revolta dos Alfaiates, a Revolta dos Malês, tem a Santa Dulce dos Pobres, tem essa estrutura arquitetônica, religiosa maravilhosa. E por isso mesmo, ao receber esse título, me sinto mais incorporado ainda como brasileiro a essas belas páginas que foram aqui escritas e continuam assim”, afirmou Dino.

Durante o discurso, o ministro também citou a coincidência da homenagem com os 110 anos do Tribunal de Contas da Bahia (TCM-BA), instituição que classificou como essencial para a transparência pública e para decisões de grande relevância nacional.

“Agradeço muito aos tribunais de contas porque têm nos ajudado, especialmente em um tema de enorme relevância, que é aquele atinente às emendas parlamentares, ao chamado orçamento secreto. Nós estamos decidindo esses processos sempre com base nesse diálogo com os parlamentares, com as casas parlamentares, com o Poder Executivo, mas também com auxílio técnico dos tribunais de contas, inclusive da Bahia”, completou.

| Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Flávio Dino concluiu o discurso destacando sua presença frequente no estado, reforçando os laços afetivos com a Bahia.

“Tenho vindo quase toda semana. Vim semana passada, vim agora, virei de novo daqui a 15 dias. Então, se for critério, presidente Fabíola, para receber o título de cidadão, eu já preencho esse requisito da aderência territorial. Para muito além da presença física, tem esses laços sentimentais, afetivos, de respeito que me unem ao estado da Bahia. Por isso eu agradeço muito”, concluiu.

De indicação da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), a homenagem foi aprovada por unanimidade pelos seus pares na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Para Fabíola, o título é um reconhecimento à trajetória de Flávio Dino, marcada pela defesa da democracia e dos direitos humanos. “Flávio Dino já foi juiz federal, deputado, ministro da Justiça e governador do Maranhão, sempre com firmeza, coragem e bom humor”, destacou a deputada.

O ministro, que assumiu o cargo no Supremo Tribunal Federal em fevereiro deste ano, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é também o responsável por proferir a palestra de encerramento do seminário. O evento integra as comemorações pelos 110 anos de fundação do TCE-BA, a segunda Casa de Contas mais antiga do Brasil.

Fabíola Mansur ressaltou ainda que a entrega do título reforça a relação de respeito e admiração da Bahia por figuras públicas que contribuíram de forma significativa para a vida política e institucional do país.

“É uma justa homenagem a um homem que sempre colocou sua carreira a serviço da democracia, da justiça social e da defesa dos direitos do povo brasileiro”, afirmou.