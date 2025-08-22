Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Dino é oficialmente Cidadão Baiano e celebra história do estado

Durante a cerimônia em Salvador, o ministro do STF destacou a importância histórica, cultural e política da Bahia

Anderson Ramos e Flávia Requião

Por Anderson Ramos e Flávia Requião

22/08/2025 - 11:19 h | Atualizada em 22/08/2025 - 12:56
Ministro da Justiça, Flávio Dino
Ministro da Justiça, Flávio Dino -

Contemplado com o título de Cidadão Baiano, na manhã desta sexta-feira, 22, em cerimônia no Hotel Deville Prime, em Salvador, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, agradeceu e ressaltou a importância da Bahia para a formação cultural, política e histórica do país.

“Muito especialmente agradeço a honra de receber o título de Cidadão Baiano. Nós temos trajetórias em comum no Nordeste do Brasil e a Bahia tem Jorge Amado, a Bahia tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, tem o 2 de Julho, tem a Revolta dos Alfaiates, a Revolta dos Malês, tem a Santa Dulce dos Pobres, tem essa estrutura arquitetônica, religiosa maravilhosa. E por isso mesmo, ao receber esse título, me sinto mais incorporado ainda como brasileiro a essas belas páginas que foram aqui escritas e continuam assim”, afirmou Dino.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Indústrias acumulam estoque e dão férias coletivas com tarifa dos EUA
Governo Jerônimo Rodrigues é aprovado por 59% dos baianos
Bolsonaro tem até a noite desta sexta para explicar risco de fuga

Durante o discurso, o ministro também citou a coincidência da homenagem com os 110 anos do Tribunal de Contas da Bahia (TCM-BA), instituição que classificou como essencial para a transparência pública e para decisões de grande relevância nacional.

“Agradeço muito aos tribunais de contas porque têm nos ajudado, especialmente em um tema de enorme relevância, que é aquele atinente às emendas parlamentares, ao chamado orçamento secreto. Nós estamos decidindo esses processos sempre com base nesse diálogo com os parlamentares, com as casas parlamentares, com o Poder Executivo, mas também com auxílio técnico dos tribunais de contas, inclusive da Bahia”, completou.

Imagem ilustrativa da imagem Dino é oficialmente Cidadão Baiano e celebra história do estado
| Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Flávio Dino concluiu o discurso destacando sua presença frequente no estado, reforçando os laços afetivos com a Bahia.

“Tenho vindo quase toda semana. Vim semana passada, vim agora, virei de novo daqui a 15 dias. Então, se for critério, presidente Fabíola, para receber o título de cidadão, eu já preencho esse requisito da aderência territorial. Para muito além da presença física, tem esses laços sentimentais, afetivos, de respeito que me unem ao estado da Bahia. Por isso eu agradeço muito”, concluiu.

De indicação da deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), a homenagem foi aprovada por unanimidade pelos seus pares na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Para Fabíola, o título é um reconhecimento à trajetória de Flávio Dino, marcada pela defesa da democracia e dos direitos humanos. “Flávio Dino já foi juiz federal, deputado, ministro da Justiça e governador do Maranhão, sempre com firmeza, coragem e bom humor”, destacou a deputada.

O ministro, que assumiu o cargo no Supremo Tribunal Federal em fevereiro deste ano, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é também o responsável por proferir a palestra de encerramento do seminário. O evento integra as comemorações pelos 110 anos de fundação do TCE-BA, a segunda Casa de Contas mais antiga do Brasil.

Fabíola Mansur ressaltou ainda que a entrega do título reforça a relação de respeito e admiração da Bahia por figuras públicas que contribuíram de forma significativa para a vida política e institucional do país.

“É uma justa homenagem a um homem que sempre colocou sua carreira a serviço da democracia, da justiça social e da defesa dos direitos do povo brasileiro”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cidadão baiano Flávio Dino STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro da Justiça, Flávio Dino
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Ministro da Justiça, Flávio Dino
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Ministro da Justiça, Flávio Dino
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Ministro da Justiça, Flávio Dino
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x