POLÍTICA
POLÍTICA

Governo Jerônimo Rodrigues é aprovado por 59% dos baianos

Levantamento aponta ainda que apenas 33% desaprovam a gestão e 8% não souberam opinar

Redação

Por Redação

22/08/2025 - 9:54 h | Atualizada em 22/08/2025 - 10:58
Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues -

A administração do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) foi aprovada por 59% em levantamento realizado pela Genial/Quaest divulgado nesta sexta-feira, 22. Os que desaprovam a gestão do governador são 33%, e os que não souberam opinar ou não responderam, 8%.

Conforme indicou os dados, ante à última pesquisa, produzida em fevereiro deste ano, a aprovação oscliou dois pontos percentuais. Na ocasião, 61% aprovavam o trabalho do governador.

O levantamento mostra, ainda, a opinião dos eleitores sobre a reeleição de Jerônimo para um segundo mandato e aponta a mesma porcentagem, de 48%, para as respostas “sim” e “não”. Já os que não souberam opinar ou não responderam totalizam 4%.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas presencialmente entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Aprovação do governo de Jerônimo

  • Aprova: 59%
  • Desaprova: 33%
  • Não sabem/não responderam: 8%

Jerônimo Rodrigues merece ser reeleito?

  • Sim: 48%
  • Não: 48%
  • Não sabem/não responderam: 4%.

