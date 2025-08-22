POLÍTICA
Governo Jerônimo Rodrigues é aprovado por 59% dos baianos
Levantamento aponta ainda que apenas 33% desaprovam a gestão e 8% não souberam opinar
Por Redação
A administração do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) foi aprovada por 59% em levantamento realizado pela Genial/Quaest divulgado nesta sexta-feira, 22. Os que desaprovam a gestão do governador são 33%, e os que não souberam opinar ou não responderam, 8%.
Conforme indicou os dados, ante à última pesquisa, produzida em fevereiro deste ano, a aprovação oscliou dois pontos percentuais. Na ocasião, 61% aprovavam o trabalho do governador.
O levantamento mostra, ainda, a opinião dos eleitores sobre a reeleição de Jerônimo para um segundo mandato e aponta a mesma porcentagem, de 48%, para as respostas “sim” e “não”. Já os que não souberam opinar ou não responderam totalizam 4%.
A pesquisa ouviu 1.200 pessoas presencialmente entre 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Aprovação do governo de Jerônimo
- Aprova: 59%
- Desaprova: 33%
- Não sabem/não responderam: 8%
Jerônimo Rodrigues merece ser reeleito?
- Sim: 48%
- Não: 48%
- Não sabem/não responderam: 4%.
