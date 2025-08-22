Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Bolsonaro tem até a noite desta sexta para explicar risco de fuga

PF identificou provas de que ex-presidente teria preparado um plano para deixar o país

Redação

Por Redação

22/08/2025 - 7:53 h | Atualizada em 22/08/2025 - 11:03
Bolsonaro teria cogitado a possibilidade de pedir asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei
Bolsonaro teria cogitado a possibilidade de pedir asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei -

Os advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm até 20h34 desta sexta-feira, 22, para dar explicações ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sobre um documento de pedido de asilo político à Argentina, encontrado pela Polícia Federal (PF) em seu celular.

A necessidade é de explicar sobre um possível “plano de fuga” do ex-presidente, que atualmente se encontra em prisão domiciliar.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O relatório da PF, que indicia Jair e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos Poderes constitucionais, aponta que Bolsonaro cogitou a possibilidade de pedir asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei.

Diante disso, um oficial de Justiça intimou, por WhatsApp, um dos advogados do ex-presidente a dar explicações. De acordo com o magistrado, há indícios de que Bolsonaro desrespeitou restrições impostas pela Corte e voltou a adotar condutas ilícitas.

Leia Também:

Bolsonaro recebeu mais de R$ 40 milhões em dois anos, aponta PF
PF monta cela especial para possível prisão de Bolsonaro
Governo Trump se manifesta sobre novo indiciamento de Bolsonaro

Moraes ressaltou ainda que a PF identificou provas de que Bolsonaro teria preparado um plano para deixar o país. “Diante de todo o exposto, intime-se a defesa de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga”, diz trecho da decisão.

Defesa nega crimes

A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou, na quinta-feira (21), sobre o indiciamento do ex-presidente e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em um novo inquérito da Polícia Federal (PF) que o acusa de obstrução das investigações da trama golpista que previa um golpe de estado no Brasil após o resultado das eleições de 2022.

Em nota divulgada à imprensa, os advogados de Bolsonaro negaram que o ex-presidente tenha descumprido as medidas cautelares impostas a ele e ainda relataram "surpresa" com o novo indiciamento.

"Os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos dentro do prazo assinado pelo Ministro relator, observando-se, desde logo, que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta", afirmaram o defensores na nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes asilo político Jair Bolsonaro risco de fuga supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro teria cogitado a possibilidade de pedir asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Bolsonaro teria cogitado a possibilidade de pedir asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Bolsonaro teria cogitado a possibilidade de pedir asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Bolsonaro teria cogitado a possibilidade de pedir asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

x