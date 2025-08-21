Menu
HOME > POLÍTICA
BRASÍLIA

PF monta cela especial para possível prisão de Bolsonaro

Sala segue modelo utilizado com Lula e Collor, com banheiro privativo e cama

Redação

Por Redação

21/08/2025 - 17:40 h
Julgamento de Jair Bolsonaro está previsto para o dia 2 de setembro
Julgamento de Jair Bolsonaro está previsto para o dia 2 de setembro

A Polícia Federal possui, desde os últimos meses, uma área adaptada para situações de custódia individual de autoridades, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Localizada no térreo da Superintendência da PF em Brasília, no Setor Policial, a sala conta com instalações completas: banheiro privativo, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão.

O espaço segue o modelo utilizado em anos anteriores para figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, que permaneceu na Superintendência da PF em Curitiba durante 2018 e 2019, e Fernando Collor de Mello, que foi temporariamente custodiado em sala do diretor do presídio estadual em Maceió (AL). Juristas destacam que ex-presidentes podem dispor de acomodações diferenciadas em casos de prisão.

A chamada “cela de Bolsonaro”, como é informalmente referida por policiais no Distrito Federal, foi concebida para custódia individual, mas também pode receber outras autoridades caso necessário. Fontes da PF explicam que a sala foi organizada sem foco em um indivíduo específico, mas preparada para atender qualquer situação de detenção de alto perfil.

Em caso de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando prisão em regime fechado para Bolsonaro, os órgãos responsáveis avaliam alternativas. Entre elas estão a prisão em quartéis militares, considerando a vinculação do ex-presidente ao Exército, ou em batalhões da Polícia Militar do DF, conforme ocorreu com o ex-ministro Anderson Torres. A opção de manter a custódia na Superintendência da PF já conta com a infraestrutura necessária.

A iniciativa foi discutida pela cúpula da PF em conjunto com a Vara de Execuções Penais do DF, que verificou a possibilidade de abrigar o ex-presidente em instalações seguras dentro da própria superintendência.

O ex-presidente foi recentemente indiciado pela Polícia Federal por coação no curso de processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A investigação aponta que Jair Bolsonaro e seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), teriam atuado para pressionar autoridades internacionais e brasileiras a interromperem processos relacionados a um suposto plano de golpe de Estado, no qual Bolsonaro é réu.

