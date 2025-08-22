Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Indústrias acumulam estoque e dão férias coletivas com tarifa dos EUA

Setores madeireiro, calçadista e de armamentos já registram queda nas vendas e pressionam o governo por medidas para evitar demissões em massa

Redação

Por Redação

22/08/2025 - 10:29 h
Unidade de Millpar em Guarapuava (PR)
Unidade de Millpar em Guarapuava (PR) -

Empresas brasileiras já têm sofrido as consequências sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. As indústrias madeireira, calçadista e de armamentos, que registram queda nas vendas, adotaram férias coletivas como primeira medida para conter custos. Sem uma reversão das sobretaxas aplicadas pelo presidente Donald Trump, os setores têm tentado buscar apoio com o governo brasileiro para evitar demissões em massa.

Segundo levantamento realizado pelo UOL, as instituições do setor de madeira vem acumulando estoque sem as vendas para os EUA. Conforme informou a Abimci (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente) — que reúne fabricantes de compensados, pisos, molduras, pallets e outros — a operação do setor está travada, pois os contratos de vendas para o mercado norte-americano foram congelados ou rescindidos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Governo Jerônimo Rodrigues é aprovado por 59% dos baianos
Bolsonaro tem até a noite desta sexta para explicar risco de fuga
Câmara aprova medidas contra erotização precoce em escolas

As empresas também têm enfrentado problemas com espaço para armazenamento das mercadorias já fabricadas e que seriam destinadas para o exterior. Além disso, muitas companhias estão tendo que remanejar os funcionários.

Como exemplo de empresa que vem enfrentando a crise, está a Millpar, que é a segunda maior do setor no Brasil e fabrica molduras e partes de porta. Primeiro, deu férias coletivas aos funcionários da sua unidade em Quedas do Iguaçu (PR) e depois precisou encerrar as atividades dessa unidade na última terça-feira, 19, para concentrar a produção em Guarapuava (PR).

De acordo com o superintendente da Abimci, Paulo Pupo, em entrevista ao UOL, as demissões ainda são pontuais. A maioria das empresas, as férias coletivas continuam em vigor. O setor calcula que ainda tem um fôlego de mais uma ou duas semanas antes que as companhias evitem decisões mais radicais. Cenário adverso alcançou também empresas de outros setores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Abimci Armamentos Calçados demissões Donald Trump exportações férias coletivas indústria brasileira madeira sobretaxa tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Unidade de Millpar em Guarapuava (PR)
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Unidade de Millpar em Guarapuava (PR)
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Unidade de Millpar em Guarapuava (PR)
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Unidade de Millpar em Guarapuava (PR)
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

x