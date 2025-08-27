Novo Bahia Café Hall em Salvador: saiba as novidades sobre o espaço

Bahia Café Hall, no Parque de Pituaçu - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

O imóvel que abrigava o Bahia Café Hall, no Parque de Pituaçu, em Salvador, será transformado em um novo espaço útil na capital. Segundo apuração exclusiva do Portal A TARDE, a proposta prevê a criação de uma sala de monitoramento climático e de um espaço multiuso.

O secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, detalhou ao Portal as novidades na manhã desta quarta-feira, 27 durante o Index – evento voltado ao setor industrial da Bahia, realizado no Centro de Convenções de Salvador:

“Estamos finalizando o projeto. Já fizemos uma primeira apresentação para o governador [Jerônimo Rodrigues] e agora estamos ajustando alguns detalhes”, afirmou.

Sodré explicou que a primeira etapa prevê uma adequação do uso do espaço pelos comerciantes que já atuam no local. “A ideia é que eles permaneçam, mantendo o ordenamento do espaço, que já funciona como área de comércio nos finais de semana.”

Em seguida, será construída uma sala de monitoramento climático, que funcionará em parceria com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Efluentes Hídrica e Polícia Ambiental, com foco em vigilância 24 horas sobre enchentes, secas, fauna e centros florestais.

“A intenção é que essa sala funcione de maneira semelhante ao centro de operações da SSP, garantindo monitoramento contínuo de questões ambientais”, explicou o secretário.

Além disso, o projeto prevê a implantação de um espaço de eventos com capacidade para até três mil pessoas sentadas, que poderá ser utilizado pelo governo do Estado e também disponibilizado à sociedade.

Imbróglio judicial

O Bahia Café Hall foi fechado após anos de uma longa disputa judicial envolvendo o governo estadual. A controvérsia começou em 2010, quando a Caixa Econômica Federal apontou que os R$ 7 mil pagos mensalmente pelo aluguel estavam muito abaixo do valor de mercado, recomendando reajuste para, pelo menos, R$ 39 mil.

Com base nisso, o governo estadual considerou que os locatários ocupavam o espaço de forma irregular e cobrou aproximadamente R$ 2,2 milhões.

Em 2014, o então gestor do Bahia Café Hall, Guilardo Lopes Filho, propôs pagar R$ 40 mil mensais pelo aluguel, mas o acordo não foi aceito pela administração estadual.

O espaço, com 1 mil metros quadrados, tinha capacidade para até 2.200 pessoas, e hoje a entrada do antigo Café Hall se transformou em um point gastronômico da cidade com vendas de churrasco, acarajé e feijoada aos fins de semana.