POLÍTICA
POLÍTICA

TCM: Jerônimo define prazo para escolha de conselheiro

Governador tem lista tríplice com nomes em mãos

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

27/08/2025 - 13:57 h | Atualizada em 27/08/2025 - 14:40
Jerônimo Rodrigues durante participação do INDEX
Jerônimo Rodrigues durante participação do INDEX -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), já tem em mãos a lista tríplice com os nomes indicados para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. A vaga será aberta com a aposentadoria de Mário Negromonte. Nesta quarta-feira, 27, o gestor falou sobre o prazo para a escolha.

Jerônimo, que participou do INDEX Bahia, explicou que a escolha acontecerá em até duas semanas, como prevê o regimento. A lista, que aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), conta com o procurador Guilherme Costa Macêdo e as procuradoras Aline Paim Monteiro do Rego e Camila Vasquez Gomes Negromonte.

"Recebi ontem a lista, tem duas mulheres e um homem, e vou agora debruçar para cumprir o prazo limite. Vou cumprir o prazo que o regimento estabelece", afirmou o governador, em conversa com a imprensa.

Mário Negromonte

Prestes a se aposentar do cargo de conselheiro do TCM, Mário Negromonte é formado em direito e está no posto desde junho de 2014. Antes disso, ele foi deputado estadual e federal, além de ocupar o Ministério das Cidades durante o governo Dilma Rousseff (PT).

Bahia governo Jerônimo Rodrigues TCM

x