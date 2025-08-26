Menu
POLÍTICA

Aleluia lança candidatura ao governo e pode criar 'racha' na direita

Ex-deputado deve concorrer ao Palácio de Ondina pelo Novo

Por Cássio Moreira

26/08/2025 - 16:45 h
José Carlos Aleluia pode ser candidato ao governo -

O ex-deputado federal José Carlos Aleluia sinalizou sua pré-candidatura ao governo da Bahia nas eleições de 2026. A tendência é que o político tente o Executivo estadual no próximo ano pelo Partido Novo.

A pré-candidatura, que já tem aparecido em levantamentos recentes de intenção de voto, pode colaborar para um fracionamento do eleitorado de direita. Aleluia, que foi deputado federal entre por dois períodos (1991/2011 - 2015/2018), é conhecido por seu alinhamento com ideias conservadoras.

Assim como o ex-parlamentar, João Roma (PL) e ACM Neto (União Brasil) são nomes colocados dentro do campo político de direita para o pleito de 2026. Em 2022, quando os dois nomes citados foram candidatos, o ex-ministro da Cidadania e presidente do PL baiano obteve cerca de 9% dos votos no primeiro turno, enquanto o ex-prefeito de Salvador teve 40,8%.

Quem é José Carlos Aleluia?

Nascido em dezembro de 1947, José Carlos Aleluia foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1990, permanecendo no cargo até 2011. Em 2010, o então parlamentar tentou uma das duas cadeiras em jogo para o Senado, mas acabou ficando na quinta colocação.

Em 2014, Aleluia foi novamente eleito deputado, mas perdeu ao tentar renovar o mandato nas eleições de 2018.

Quem será candidato em 2026?

Além de José Carlos Aleluia, outros nomes já confirmaram suas pré-candidaturas ao governo da Bahia. Atual ocupante do cargo, Jerônimo Rodrigues (PT) é tido como natural postulante à reeleição. ACM Neto (União Brasil), João Roma (PL) e Kleber Rosa (Psol), candidatos em 2022, fecham a lista inicial.

