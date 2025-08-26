Menu
PALAVRAS DURAS

Lula chama Eduardo de traidor e diz que deputado deveria ser expulso

Presidente teceu duras críticas ao deputado federal durante abertura da reunião ministerial

Redação

Por Redação

26/08/2025 - 12:53 h
Lula reuniu ministros no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 26
Lula reuniu ministros no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 26

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não poupou críticas ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), durante a abertura da reunião ministerial, no Palácio do Planalto, na manhã desta terça-feira, 26.

Indiciado pela Polícia Federal na última quarta-feira (20), o parlamentar é acusado de atuar nos Estados Unidos para obstruir o avanço das investigações sobre a tentativa de golpe de estado.

“Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando, com mentiras e com hipocrisia, um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil”, disse Lula.

O petista ainda condenou a atuação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em atuar junto ao governo Donald Trump na imposição de tarifas a produtos brasileiros.

“Eu não conheço na história desse país que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, ele está adotando os Estados Unidos como pátria, e negando a sua pátria, e tentando insuflar o ódio de governantes americanos contra o povo brasileiro”, afirmou Lula.

Tags:

eduardo bolsonaro Lula Reunião ministerial

