Governo autoriza estudo de viabilidade de nova hidrovia na Bahia

Velho Chico passa por Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. - Foto: Hidrovias do Brasil / Divulgação

A Companhia de Docas da Bahia (Codeba) recebeu autorização do governo Lula para iniciar os estudos de viabilidade técnica e de potencial econômico para a retomada da exploração da hidrovia do São Francisco.

A portaria foi publicada na edição desta terça-feira, 26, do Diário Oficial da União (DOU), e assinada pelo ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o documento, os referidos estudos subsidiarão as atividades relativas à exploração e operação da hidrovia pela Codeba, bem como serão parte integrante do procedimento administrativo da possível concessão da infraestrutura hidroviária.

O projeto

Em junho, o Governo Federal anunciou que o Rio São Francisco terá uma nova hidrovia para transporte de cargas do Sudeste, a partir de Pirapora-MG, com destino a Juazeiro e Petrolina (PE), no Nordeste.

A intenção do projeto é utilizar os 1.371 km de extensão navegáveis com uma projeção de movimentar cinco milhões de toneladas. Entre as cargas previstas, estão insumos agrícolas, gesso, gipsita, calcário, grãos, bebidas, minério e sal.

No percurso, o Velho Chico passa por Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. São 505 municípios e mais de 11,4 milhões de pessoas que, de alguma forma, se relacionam com um dos principais rios brasileiros.

Três etapas

O projeto foi dividido em três etapas. Na primeira, as ações vão se concentrar em um trecho de 604 quilômetros navegáveis, de Juazeiro a Petrolina, passando por Sobradinho e chegando em Ibotirama. As cargas poderão ser escoadas por rodovias até o Porto de Aratu-Candeias, na Baía de Todos os Santos.

A segunda etapa abrangerá o trecho entre Ibotirama e Bom Jesus da Lapa e Cariacá com 172 quilômetros navegáveis. Nesse trecho, haverá conexão, via malha ferroviária, até os Portos de Ilhéus e Aratu-Candeias.

Já a terceira etapa aumentará a hidrovia em 670 quilômetros e ligará Bom Jesus da Lapa e Cariacá a Pirapora.