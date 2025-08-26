Menu
NOVA ROTA

Governo autoriza estudo de viabilidade de nova hidrovia na Bahia

Hidrovia do São Francisco tem projeção de movimentar milhões de toneladas por ano

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/08/2025 - 11:21 h | Atualizada em 29/08/2025 - 7:56
Velho Chico passa por Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.
Velho Chico passa por Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

A Companhia de Docas da Bahia (Codeba) recebeu autorização do governo Lula para iniciar os estudos de viabilidade técnica e de potencial econômico para a retomada da exploração da hidrovia do São Francisco.

A portaria foi publicada na edição desta terça-feira, 26, do Diário Oficial da União (DOU), e assinada pelo ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.

De acordo com o documento, os referidos estudos subsidiarão as atividades relativas à exploração e operação da hidrovia pela Codeba, bem como serão parte integrante do procedimento administrativo da possível concessão da infraestrutura hidroviária.

O projeto

Em junho, o Governo Federal anunciou que o Rio São Francisco terá uma nova hidrovia para transporte de cargas do Sudeste, a partir de Pirapora-MG, com destino a Juazeiro e Petrolina (PE), no Nordeste.

PF e Codeba se unem para reforçar segurança nas áreas portuárias
Codeba aposta em ESG e inovação para modernizar portos baianos
Marivalda da Silva assume gerência de negócios da Codeba

A intenção do projeto é utilizar os 1.371 km de extensão navegáveis com uma projeção de movimentar cinco milhões de toneladas. Entre as cargas previstas, estão insumos agrícolas, gesso, gipsita, calcário, grãos, bebidas, minério e sal.

No percurso, o Velho Chico passa por Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. São 505 municípios e mais de 11,4 milhões de pessoas que, de alguma forma, se relacionam com um dos principais rios brasileiros.

Três etapas

O projeto foi dividido em três etapas. Na primeira, as ações vão se concentrar em um trecho de 604 quilômetros navegáveis, de Juazeiro a Petrolina, passando por Sobradinho e chegando em Ibotirama. As cargas poderão ser escoadas por rodovias até o Porto de Aratu-Candeias, na Baía de Todos os Santos.

A segunda etapa abrangerá o trecho entre Ibotirama e Bom Jesus da Lapa e Cariacá com 172 quilômetros navegáveis. Nesse trecho, haverá conexão, via malha ferroviária, até os Portos de Ilhéus e Aratu-Candeias.

Já a terceira etapa aumentará a hidrovia em 670 quilômetros e ligará Bom Jesus da Lapa e Cariacá a Pirapora.

Tags:

codeba Companhia de Docas da Bahia governo Lula hidrovia do são francisco Portos e Aeroportos

x