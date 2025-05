Marivalda da Silva assume gerência de negócios da Codeba

Codeba tem nova gerente de negócios - Foto: Divulgação

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) tem uma nova responsável pela área de negócios. A advogada e administradora Marivalda da Silva foi nomeada gerente de negócios da estatal, que administra os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu, em Candeias.

A indicação partiu de uma articulação da deputada federal Ivoneide Caetano (PT). Natural de Candeias (BA), Marivalda tem uma trajetória marcada por longa atuação política e administrativa no município.

Ela foi vereadora por três mandatos, além de vice-prefeita, secretária de Serviços Públicos, secretária de Cultura e Turismo e chefe de gabinete. Também acumula experiência no setor sindical, tendo presidido o SITICCAN — Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Candeias.

Ao comentar a nomeação, Marivalda destacou o compromisso com uma gestão voltada ao crescimento do Estado: "O momento exige gestão eficiente e incentivo à expansão econômica e social da Bahia".

A nova gerente afirmou estar em total alinhamento com a diretoria da companhia: "Chegamos com todo gás, em sintonia com o Diretor Presidente, Antônio Gobbo, com o Diretor Demétrius Moura, demais diretorias e gerências dos portos de Salvador, Ilhéus e Aratu; além da excelente relação com os trabalhadores e trabalhadoras das áreas portuárias".