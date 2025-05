Deputado polemiza ao aparecer com fuzil e pistola na Câmara

Deputado Delgado Caveira e vereador Zezinho Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deputado do PL, Delegado Caveira (PA), levou armas para dentro do seu gabinete em Brasília e posou com os objetos nas redes sociais ao lado do vereador Zezinho Lima, que também integra a sigla.

“Somos armamentistas. Defendemos o porte de arma para o cidadão de bem. Ele, no Congresso Nacional, e eu, na Câmara Municipal de Belém”, disse.

Os políticos apareceram com um fuzil calibre 5.56 mm e uma pistola calibre .40. Antes disso, não havia registro oficial de um parlamentar com tal arsenal dentro do Congresso.

Questionado sobre o assunto, o vereador afirmou à revista ‘Veja’ que os objetos pertencem ao deputado, que se denomina como “armamentista”.

“São de propriedade do deputado federal delegado Caveira”, respondeu à coluna Radar.

Em geral, o porte de fuzil no Brasil é proibido para os civis, o que não é o caso do legislador, que é um policial civil.

Um policial civil tem direito a portar a arma de fogo da corporação fora do serviço, mas deve ter cautelas adicionais e não ostentar a arma em locais com aglomeração de pessoas. Essa permissão se aplica a armas institucionais ou de propriedade particular.

O que diz a Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, por sua vez, proíbe o porte de qualquer espécie nos edifícios da casa legislativa e nas áreas adjacentes. Nestes casos, as exceções são válidas para os agentes da polícia legislativa, prestadores de serviços de vigilância armada e escolta armada de valores, segundo diz o regimento interno.

Para além, a casa conta com detectores de metal para evitar a entrada destes objetos dentro do Legislativo.