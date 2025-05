Fronteiras: Jerônimo pede ação de Lula contra entrada de armas

Jerônimo destacou que o presidente Lula tem feito um esforço grande para garantir a segurança das fronteiras e o combate ao crime organizado no país - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta quarta-feira, 30, que vai pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma atuação firme do governo federal nas fronteiras do Brasil para inibir a entrada de armas e a atuação de grupos criminosos.

“Nós estamos falando de uma frente de trabalho que as fronteiras dentro do estados brasileiros estão sendo fiscalizadas, vigiadas diariamente, a inteligência para evitar esse movimento de um grupo organizado de um canto para outro sem que a gente tenha uma ação de inteligência maior, mais rápida e mais efetiva do que a deles. Os investimentos que eles fazem, nós temos que nos sobrepor para poder enfrentá-los", disse o governador.

A expectativa nossa com a ação federal é que a gente possa garantir um bloqueio das fronteiras, um bloqueio das inteligências, dessa mobilidade, tanto nas fronteiras internas nos estados, quanto nas fronteiras entre o Brasil e outros países. A arma que chega a Salvador não é produzida em Salvador. A arma que chega em outra capital do estado brasileiro não é feita ali. Então, essa transição, a expectativa é que o presidente Lula vai entrar de uma forma mais firme. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Jerônimo destacou que o presidente Lula tem feito um esforço grande para garantir a segurança das fronteiras e o combate ao crime organizado no país. O governador sugeriu uma penalização maior para os criminosos envolvidos nessas organizações.

"Primeiro uma lei que possa ser mais firme e mais dura na penalização das pessoas que cometem crimes dentro de uma organização criminosa. Não dá para receber um tratamento de alguém que tem um crime dentro da lei em menor proporção. Então, é preciso ter um sistema nacional, como nós temos na saúde, não é só de repasse financeiro, é de responsabilidade", defendeu.