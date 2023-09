Deputado chama sócio da 123 Milhas de 'estelionatário'; assista

O deputado Delegado Caveira (PL-PA) esquentou o clima durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, nesta quarta-feira,6, quando chamou o sócio e administrador da 123 Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira, de estelionatário e iniciou um bate-boca com o advogado do depoente.

Ramiro foi convocado pela comissão, assim como outras nove pessoas, para explicar o funcionamento da empresa, que, no dia 18 de agosto, anunciou a suspensão de pacotes e emissão de passagens de sua linha promocional com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. Dias depois, a companhia entrou em recuperação judicial.

No decorrer da reunião, Caveira chamou o empresário de estelionatário e disse que a empresa vem dando "prejuízo imenso ao povo". "Está aqui o empresário, que eu vou chamar de estelionatário, está muito claro, sou delegado há 12 anos, que disse que vai continuar com essa empresa nefasta que vem dando prejuízo imenso ao Brasil, ao povo", disse o deputado.

Bate-boca durante sessão da CPI Reprodução | TV Câmara

O advogado de Ramiro pediu a palavra ao presidente para protestar, mas foi interrompido pelo parlamentar. "O senhor permaneça calado que eu estou usando a minha palavra. Eu tenho imunidade parlamentar para falar. Ele é um estelionatário sim. Respeite minha fala", afirmou Caveira.

Já em meio à discussão, o advogado do empresário respondeu o parlamentar, afirmando que ele não pode usar a imunidade parlamentar para ofender o depoente. "Calado o senhor. Cumpra a decisão do Supremo. O Supremo mandou você tratar com urbanidade”, disse.

Em depoimento à CPI, Ramiro Júlio pediu desculpas pelos prejuízos causados e pontuou que o mercado se comportou de forma diferente do esperado. Segundo ele, isso impossibilitou a viabilidade da linha promocional da empresa.

"Acreditávamos que o custo do promo diminuiria com o tempo, à medida que ganhávamos eficiência na tecnologia de sua operação e o que o mercado de aviação fosse se recuperando dos efeitos da pandemia. Uma tendência [que] projetamos à época e que se revelou precisamente o oposto", disse.

"Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada e isso abalou os fundamentos, não só do promo, como de toda 123 milhas", acrescentou.