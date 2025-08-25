De olho em 2026, Lula convoca reunião ministerial

Segundo reunião ministerial do ano aconteceu nesta terça-feira, 26 - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião ministerial para esta terça-feira, 26, em Brasília. No segundo encontro com sua equipe em 2025 – o primeiro aconteceu em janeiro - o mandatário deverá intensificar a cobrança por entregas de políticas públicas e inaugurações de obras.

A reunião acontece a pouco mais de um ano do começo da campanha eleitoral de 2026, e mostra a preocupação do Palácio do Planalto com o ritmo das ações do governo federal.

A expectativa é de que, durante a reunião, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, apresente o novo slogan do governo que substituirá “União e Reconstrução”, adotado desde o início da gestão.

De acordo com o jornal O Globo, Sidônio também deve ter um momento de fala aos colegas de Esplanada pedindo alinhamento na comunicação dos ministérios com foco em evitar crises e impulsionar o impacto positivo das ações petistas.

O encontro ocorrerá no momento em que Lula segue retomando a melhora da popularidade e tem buscado se aproximar de presidentes de legendas aliadas com foco na campanha para o quarto mandato. Nas últimas semanas, Lula se reuniu com lideranças e caciques de partidos como MDB, Republicanos, União Brasil, PSB e PSD.

Lula e a ministra de Secretaria Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deverão expor as prioridades da gestão petista no Congresso até dezembro, entre as quais, aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança e, agora, o envio de projetos de regulação das big techs no Brasil.

Tarifaço e encontro com Trump

Durante o encontro, Lula também deve abordar o plano de resposta ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e orientar auxiliares no discurso sobre o tema.

Além disso, o presidente brasileiro deve dar início a preparação para a sua participação na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece em setembro.

Como já é tradição, Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar e logo depois será a vez de Trump. A expectativa é grande sobre o evento, já que pode ser a primeira interação dos presidentes desde que assumiram seus respectivos mandatos.