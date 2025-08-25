Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENCONTRO

De olho em 2026, Lula convoca reunião ministerial

Presidente deverá intensificar a cobrança por entregas de políticas públicas e inaugurações de obras

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 9:19 h | Atualizada em 25/08/2025 - 10:54
Segundo reunião ministerial do ano aconteceu nesta terça-feira, 26
Segundo reunião ministerial do ano aconteceu nesta terça-feira, 26 -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião ministerial para esta terça-feira, 26, em Brasília. No segundo encontro com sua equipe em 2025 – o primeiro aconteceu em janeiro - o mandatário deverá intensificar a cobrança por entregas de políticas públicas e inaugurações de obras.

A reunião acontece a pouco mais de um ano do começo da campanha eleitoral de 2026, e mostra a preocupação do Palácio do Planalto com o ritmo das ações do governo federal.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A expectativa é de que, durante a reunião, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, apresente o novo slogan do governo que substituirá “União e Reconstrução”, adotado desde o início da gestão.

De acordo com o jornal O Globo, Sidônio também deve ter um momento de fala aos colegas de Esplanada pedindo alinhamento na comunicação dos ministérios com foco em evitar crises e impulsionar o impacto positivo das ações petistas.

Leia Também:

Sob comando da oposição, CPMI do INSS começa nesta semana
Governo Lula vai comprar produtos atingidos pelo tarifaço; confira
Dino determina que PF investigue R$ 694 mi em emendas parlamentares

O encontro ocorrerá no momento em que Lula segue retomando a melhora da popularidade e tem buscado se aproximar de presidentes de legendas aliadas com foco na campanha para o quarto mandato. Nas últimas semanas, Lula se reuniu com lideranças e caciques de partidos como MDB, Republicanos, União Brasil, PSB e PSD.

Lula e a ministra de Secretaria Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deverão expor as prioridades da gestão petista no Congresso até dezembro, entre as quais, aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança e, agora, o envio de projetos de regulação das big techs no Brasil.

Tarifaço e encontro com Trump

Durante o encontro, Lula também deve abordar o plano de resposta ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e orientar auxiliares no discurso sobre o tema.

Além disso, o presidente brasileiro deve dar início a preparação para a sua participação na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece em setembro.

Como já é tradição, Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar e logo depois será a vez de Trump. A expectativa é grande sobre o evento, já que pode ser a primeira interação dos presidentes desde que assumiram seus respectivos mandatos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Lula Reunião ministerial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo reunião ministerial do ano aconteceu nesta terça-feira, 26
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Segundo reunião ministerial do ano aconteceu nesta terça-feira, 26
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Segundo reunião ministerial do ano aconteceu nesta terça-feira, 26
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Segundo reunião ministerial do ano aconteceu nesta terça-feira, 26
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

x