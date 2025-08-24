Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Dino determina que PF investigue R$ 694 mi em emendas parlamentares

Valores se referem a 964 planos de trabalho de emendas parlamentares individuais

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 20:20 h
Ministro do STF, Flávio Dino
Ministro do STF, Flávio Dino -

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) instaure inquéritos com o objetivo de apurar 964 planos de trabalho de emendas parlamentares individuais que não foram cadastrados corretamente no sistema oficial do governo.

O valor total chega a R$ 694,6 milhões, de acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Emendas parlamentares são verbas previstas por lei no Orçamento anual da União. Pelas regras, é necessário que governo libere os valores para parlamentares, que direcionam as emendas para obras e projetos em seus estados.

No Orçamento de 2025, estão previstos R$ 50 bilhões em emendas. Elas podem ser de vários tipos: individuais, de bancada, de comissão.

Leia Também:

PEC da Impunidade? Proposta quer tirar ações de parlamentares do STF
PF investiga desvio de emendas parlamentares para jogos eletrônicos
Cobrança de Dino sobre emendas dificulta negociação do IOF

Na decisão, Dino determina que o TCU identifique as emendas por estado e encaminhe as informações às superintendências da PF de todo o Brasil. O objetivo é que cada unidade da corporação instaure inquérito policial sobre os recursos.

Além da ordem de investigação, Dino:

  • determinou que a Advocacia-Geral da União e os ministérios elaborem um cronograma de análise das prestações de contas das emendas entre 2020 e 2024;
  • mandou a Controladoria-Geral da União realizar auditoria sobre repasses à Associação Moriá, alvo de denúncias de irregularidades;
  • obrigou Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste a criar contas específicas para cada emenda, proibindo transferências para contas de passagem ou saques em espécie;
  • reforçou que, a partir do Orçamento de 2026, os repasses de emendas individuais deverão ser feitos via Ordem de Pagamento da Parceria (OPP), ferramenta eletrônica que amplia a rastreabilidade dos recursos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

emendas parlamentares Flávio Dino investigação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF, Flávio Dino
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Ministro do STF, Flávio Dino
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Ministro do STF, Flávio Dino
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Ministro do STF, Flávio Dino
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

x