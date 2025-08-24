Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Governo Lula vai comprar produtos atingidos pelo tarifaço; confira

Portaria conjunta autoriza compra direta de itens que perderam mercado

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 20:54 h
Medida isenta o processo licitatório para a realização da compra
Medida isenta o processo licitatório para a realização da compra -

O ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Agricultura e Pecuária publicou uma portaria no Diário Oficial da União (DOU), na última sexta-feira, 22, que autoria a União, estados e municípios a comprarem os produtos atingidos pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A medida isenta o processo licitatório para a realização da compra e os produtos adquiridos serão destinados ao abastecimento de escolas públicas e à formação de estoques.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para vender diretamente ao governo, os produtores precisarão comprovar que foram afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Pessoas jurídicas deverão apresentar a Declaração de Perda (DP) na exportação do produto, além da Declaração Única de Exportação (DU-E) referente ao mercado norte-americano, a partir de janeiro de 2023.

Leia Também:

Haddad diz que Trump ataca Brasil para reabilitar extrema-direita
Alckmin diz que não vai desistir de baixar tarifas dos EUA
Rede de mercados alerta que tarifaço está afetando seus custos

Já os produtores que fornecem direta ou indiretamente a exportadoras terão de apresentar uma Autodeclaração de Perda (AP) vinculada à exportação do produto afetado pelas tarifas.

A lista definida pelos ministérios, e que pode ser ampliada, é composta por:

  • açaí;
  • água de coco;
  • castanha de caju;
  • castanha-do-pará;
  • manga;
  • mel;
  • uva;
  • pescados (incluindo corvina, pargo e tilápias, além de peixes congelados).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump produtos tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Medida isenta o processo licitatório para a realização da compra
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Medida isenta o processo licitatório para a realização da compra
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Medida isenta o processo licitatório para a realização da compra
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Medida isenta o processo licitatório para a realização da compra
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

x