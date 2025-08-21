Menu
ECONOMIA

Rede de mercados alerta que tarifaço está afetando seus custos

CEO da rede diz que observa as despesas “aumentarem a cada semana”

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

21/08/2025 - 18:25 h
Walmart alerta que tarifaço está afetando seus custos
Walmart alerta que tarifaço está afetando seus custos -

O Walmart afirmou nesta quinta-feira, 21, que as tarifas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estão aumentando seus custos de funcionamento neste ano, pressionando suas margens de lucros mesmo que a rede seja procurada pela população que busca por produtos acessíveis.

A maior rede varejista do mundo diz que trabalha para manter os preços baixos mesmo com as tarifas de Trump ainda vigentes sobre os parceiros comerciais. Cerca de um terço dos produtos do Walmart dos EUA são importados de países como China, México, Vietnã e Índia.

Os custos dos produtos vendidos pelo Walmart estão aumentando à medida que a varejista abastece seus estoques antes da chegada da temporada de compras de fim de ano.

"Da maneira como as coisas se desenrolaram até agora, o impacto das tarifas tem sido gradual o suficiente para que quaisquer ajustes comportamentais por parte do cliente tenham sido de certa forma atenuados", disse Doug McMillon, CEO do Walmart, aos analistas enquanto a empresa divulgava os resultados do segundo trimestre nesta quinta.

Produtos brasileiros recebem ‘alívio’ de tarifaço, anuncia Alckmin
Apagão total: planeta vai ficar escuro em 8 de setembro; saiba motivo
Trump pressiona Banco Central e exige renúncia de diretora influente

"Mas à medida que reabastecemos o estoque com níveis de preços pós-tarifa, continuamos vendo nossos custos aumentarem a cada semana, o que esperamos que continue no terceiro e quarto trimestres", continuou o CEO.

Walmart afetado pelas tarifas

Os pontos que mostram que a rede varejista está afetada aparecem quando os investidores analisam minuciosamente os relatórios corporativos e dados econômicos buscando pistas que mostram se as taxas vão desencadear uma nova alta de inflação.

O presidente do Fed, Federal Reserve, Jerome Powell, tem um discurso agendado para a conferência do banco central em Jackson Hole nesta sexta-feira, 22.

Trump tem insistido que as tarifas não serão inflacionárias e pediu ao Fed para reduzir drasticamente os custos de empréstimos.

O Walmart informou que precisaria aumentar os preços de alguns produtos para compensar o custo das tarifas.

x